Kort coronanieuws: subsidie stikstofmaatregelen vertraagd

Een selectie van korte agrarische berichten over corona in binnen- en buitenland van 30 maart. Subsidie stikstofmaatregelen vertraagd en PvdD wil eendenhouderij nu stoppen.

Subsidie stikstofmaatregelen vertraagd

De subsidieregeling voor brongerichte maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen, is vertraagd. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de regeling half april zou worden opengesteld. Door de coronacrisis is vertraging ontstaan. Het is op dit moment niet bekend wanneer de regeling zal worden opengesteld.

Het kabinet heeft voor de komende tien jaar € 172 miljoen beschikbaar voor nieuwe en bestaande maatregelen om de ammoniakemissie terug te dringen. De regeling zal twee modules omvatten: een voor bekende technieken en een voor innovatieve manieren om de uitstoot van stikstofverbindingen te verminderen.

PvdD: nu eendenhouderij stoppen

De Partij voor de Dieren vindt de coronacrisis een goed moment om een eind te maken aan de eendenhouderij in Nederland. De eendenhouderij heeft besloten de productie van eenden voorlopig stil te leggen, omdat er geen vraag meer is naar eendenvlees.

Fractievoorzitter Esther Ouwehand van de PvdD stelt in vragen aan landbouwminister Carola Schouten dat er voorwaarden verbonden kunnen worden aan de financiële compensatie die de eendenhouderij vraagt. “Als u overgaat tot financiële steun, bent u dan bereid hieraan de voorwaarde te verbinden dat de eendensector in Nederland na de coronacrisis niet opnieuw wordt opgebouwd, maar zal worden beëindigd?”

Ouwehand wijst erop dat de enige Nederlandse eendenslachterij Tomassen Duck-To niet beschikt over een Natuurvergunning. Volgens Ouwehand zou het bedrijf moeten beschikken over een natuurvergunning, “vanwege de door het bedrijf veroorzaakte stikstofdepositie op toch al met stikstof overbelaste Natura 2000-gebieden in de omgeving, zoals de Veluwe.”

Banken schrappen dividend vanwege corona

Rabobank, ABN Amro en ING keren voorlopig geen dividend uit. De banken volgen daarmee de aanbevelingen van de Europese Centrale Bank (ECB) om tijdens de coronacrisis geen dividend uit te keren aan aandeelhouders. De uitbetaling is in ieder geval tot in oktober opgeschort door de drie Nederlandse grootbanken.

Rabobank is als coöperatieve bank niet-beursgenoteerd, maar heeft wel risicodragende certificaten die zijn uitgegeven aan particulieren, bedrijven en beleggingsinstellingen. Rabobank kondigde zondag aan in maart, juni en september 2020 geen uitkeringen te doen op Rabobank-certificaten. Pas in oktober 2020 zou weer dividend kunnen worden uitgekeerd.

2Sisters zoekt ook meer personeel

Het Britse kippen- en voedingsbedrijf 2 Sisters Food Groep zoekt, net als eerder collega Moy Park, met spoed meer personeel om aan de sterk gestegen vraag naar levensmiddelen te voldoen. Zuivelbedrijf Müller probeert om dezelfde reden snel 300 man extra te vinden.

2 Sisters, in Nederland eigenaar van Storteboom, heeft nieuwe mensen nodig bij vrijwel al haar Britse vestigingen. “Het is een grote uitdaging om onder de huidige omstandigheden aan de sterk gestegen vraag te voldoen en tegelijk iedereen veilig te houden. Ons bedrijf heeft te maken met een ongehoorde vraag in alle divisies, kip, bakkerij en maaltijden, dus we willen graag mensen die tijdelijk zonder werk zitten een kans geven. We kunnen de sollicitaties in korte tijd verwerken en mensen zo snel mogelijk aan ’t werk zetten”, aldus een woordvoerder.

Zuivelbedrijf Müller, dat tot nu toe juist bezig was met een grote bezuinigingsronde, moet nu in allerijl 300 mensen extra aantrekken om de productie fors op te voeren. Müller heeft zowel productiemedewerkers als chauffeurs nodig. Dat heeft niet alleen te maken met de grote vraag vanwege het nog altijd aanhoudende hamsteren, maar ook omdat steeds meer werknemers ziek of in zelf-isolatie thuis zitten, aldus het bedrijf.

Britse leghen doelwit van dieven

De vanwege het hamsteren grote tekorten aan eieren in de Britse supermarkten leiden ertoe dat er overal in het land meer leghennen en in enkele gevallen ook eenden worden gestolen van boerderijen en bij amateur-kippenhouders. Volgens de bond van kippenhouders British Hen Welfare Trust zijn er de laatste dagen diefstallen gemeld in Lincolnshire, Yorkshire en Cardiff.

“Niet te geloven dat ik mijn kippen achter slot en grendel moet zetten”, tweette één van de leden zondag. Anderen laten hun kippen bewaken door een hond of hebben camera’s rond de kippenren geïnstalleerd. De hennenstichting raadt haar leden ook aan voorlopig geen plaatjes van hun dieren op sociale media te zetten om dieven niet op het spoor te zetten.

De organisatie van professionele eierproducenten British Egg Industry Council spreekt van een nog nooit vertoonde vraag naar eieren. In veel supermarkten zijn de eierschappen al weken lang leeg, en wordt de nieuwe aanvoer vaak binnen enkele minuten weer weggekocht.

Verkiezing Het Beste Idee van Varkensland uitgesteld

De verkiezing van het Beste Idee van Varkensland is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld naar 18 november. Dit meldt de organisatie. Als gevolg daarvan schuift ook de deadline voor het indienen van ideeën op naar 1 oktober, alsmede de masterclass voor de deelnemers.

In eerste instantie werd de inzenddatum van 30 maart naar 13 april verschoven, maar vanwege de voortzetting van de maatregelen heeft de organisatie besloten een nog ruimer tijdsbestek te nemen. Sinds het openstellen van de inschrijving ontving Het Beste Idee al veertien innovaties die mee willen dingen naar de trofee. Coördinator Ellen de Lange verwacht dat met het verruimen van de inschrijfdatum nog meer ideeën te ontvangen.

Vorig jaar kon de commissie kiezen uit 26 inzendingen. Varkenshouders of erfbetreders die ideeën hebben over het diervriendelijker, transparanter of duurzamer varkenshouden kunnen zich nog aanmelden. Er wordt op 13 mei wel een online-bijeenkomst gepland. Hierover is het Beste Idee nog in overleg met de partnerpartijen. Volgens Ellen de Lange is er nog veel te melden over de projecten van de afgelopen jaren en de studentenbijdrage van dit jaar.