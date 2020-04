Kort coronanieuws: minder hamsteren, zuivel VS wil steun

Een selectie van korte agrarische berichten over corona in binnen- en buitenland van 31 maart. Hamstergedrag nam vorige week iets af en Amerikaanse zuivel vraagt overheid om steun.

Hamstergedrag nam vorige week iets af

Het hamstergedrag van consumenten in supermarkten vanwege het coronavirus nam vorige week af ten opzichte van een week eerder. De omzet van supermarkten daalde in week 12 met 5,6% in vergelijking tot week 11. Ten opzichte van een jaar eerder was de omzet nog wel 24% hoger. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau IRI. De totale omzet van supermarkten kwam vorige week uit op € 940,1 miljoen. Dat is € 179 miljoen meer dan in dezelfde week in 2019.

De online omzet van supermarkten daalde afgelopen week met 6%. In vergelijking met vorig jaar was de online omzet nog wel 32% hoger vorige week. De zogenoemde convenience winkels, bijvoorbeeld AH to Go en Jumbo City, die zich veelal in steden en op stations bevinden, hebben wel last van de maatregelen tegen het coronavirus. De omzet in deze winkels daalde vorige week met 41% ten opzichte van een week eerder.

Zuivel VS vraagt overheid om financiële steun

De Amerikaanse zuivel vraagt de autoriteiten om financiële steun vanwege de gevolgen van de coronacrisis. Michale Dykes, CEO van International Dairy Foods Association (IDFA), vraagt de overheid een aanzienlijke hoeveelheid zuivelproducten op te kopen om de sector op deze manier te ondersteunen. Door tegelijk de opgekochte zuivelproducten ter beschikking te stellen aan voedselbanken kunnen ook de vele Amerikanen, die als gevolg van de crisis hun baan zijn verloren, worden geholpen.

Als gevolg van het sluiten van horecagelegenheden is de afzet via het zogenoemde foodservice-kanaal enorm gedaald. Hoewel de zuivelverkopen via supermarkten zijn toegenomen, stelt het wegvallen van het foodservice-kanaal de Amerikaanse zuivel volgens de IDFA voor een grote uitdaging. De Amerikaanse overheid maakte eerder al bekend in reactie op de coronacrisis te komen met een steunpakket van $ 2 biljoen. Voor de land- en tuinbouw is een bedrag gereserveerd van $ 23,5 miljard, omgerekend meer dan € 21 miljard. Dat zou voor een deel ingezet kunnen worden voor het opkopen van zuivelproducten.

CNV: een vijfde werknemers voelt zich onveilig door virus

Zo’n een op de vijf werknemers voelt zich momenteel onveilig op de werkvloer. Een ongeveer even groot aandeel vindt dat zijn of haar werkgever niet genoeg maatregelen neemt om hen te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. Dat zijn de uitkomsten van een onderzoek dat vakbond CNV heeft laten uitvoeren.

Veel laagopgeleiden werken in vitale sectoren en staan in de frontlinie van deze crisis

Van de laagopgeleide werknemers voelt een derde zich onveilig en geeft meer dan een kwart aan dat de werkgever niet voldoende maatregelen heeft getroffen. “Het is met name schrijnend dat de laagopgeleiden de prijs betalen voor deze crisis. Veel van hen werken in vitale sectoren en staan in de frontlinie van deze crisis”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin. Hoger opgeleiden kunnen vaker thuis werken.

Werknemers in de zorg voelen zich het vaakst onveilig en vinden ook het vaakst dat er niet genoeg maatregelen zijn genomen. Maar ook winkelpersoneel, transportmedewerkers, beveiligers, schoonmakers en bouwlieden geven regelmatig aan zich onveilig te voelen of meer beschermingsmaatregelen te verlangen. “In veel sectoren is de noodzaak van een veilige werkvloer doorgedrongen”, nuanceert Fortuin. “Maar we zijn er nog lang niet, dat blijkt uit deze cijfers. We roepen alle werkgevers, samen met de overheid op, om te zorgen voor een veilige werkvloer.” Als er geen maatregelen worden getroffen, dreigen miljoenen Nederlanders via de werkvloer besmet te worden, waarschuwt de vakbondsvoorman.

Coronavirus minder dodelijk dan gedacht

Wetenschappers hebben wederom de dodelijkheid van Covid-19 naar beneden bijgesteld. De kans om eraan te overlijden is niet 2% zoals eerst werd gedacht, maar nog niet de helft daarvan: 0,66%. Overigens is het coronavirus daarmee nog altijd zeven keer dodelijker dan een gewone seizoensgriep.

Dit blijkt uit een dinsdag 30 maart gepubliceerde Britse studie onder ruim 3.600 ziektegevallen in China, in artsenblad The Lancet Infectious Diseases. De gemiddelde kans om aan het coronavirus te overlijden ligt op 1,4%, schatten de wetenschappers. Maar omdat veel patiënten ‘onzichtbaar’ blijven in de tellingen – omdat ze slechts milde klachten krijgen – ligt het daadwerkelijke sterfterisico waarschijnlijk de helft lager en komt de groep wetenschappers onder leiding van epidemioloog Neil Ferguson tot de genoemde 0,66%.

De overlijdenskans verschilt enorm. Onder besmette 80-plussers is de overlijdenskans 7,8% en onder jonge kinderen 1 op 50.000.