Kort coronanieuws: 1.000 meldingen arbeidspool, Haagse markt per direct dicht

Lees deze selectie van korte agrarische berichten over corona in binnen- en buitenland van 25 maart.

LTO Noord: ruim 1.000 aanmeldingen arbeidspool

Op de tweede dag na oprichting hebben ruim 1.000 mensen zich gemeld op helponsoogsten.nl, meldt LTO Noord. Daar zitten mensen bij die normaal gesproken in de horeca werken of de schoonmaak. Onder de aanmelders zijn studenten die nu in de avonduren op het land meehelpen.

De site heeft de afgelopen dagen ook al mensen die in de sierteelt werken aan een baan als aspergesteker geholpen. Zo’n 70 bedrijven hebben zich tot nog toe aangemeld, die opgeteld ongeveer 1.700 medewerkers zoeken.

Haagse Markt per direct gesloten

De Haagse Markt is per direct dicht, vanaf 15.00 uur woensdagmiddag 25 maart. De gemeente heeft de markt gesloten vanwege het gevaar dat het coronavirus zich verspreidt onder bezoekers en kooplui. Mogelijk kan de markt vrijdag 27 maart beperkt opengaan voor kraampjes waar voedsel wordt verkocht, ‘met beperkte toegang en strakke handhaving’. De Haagse Markt is de grootste onoverdekte warenmarkt in Nederland.

De markt mocht de afgelopen dagen openblijven, omdat veel mensen er hun dagelijkse boodschappen deden. “Het leek dat mensen zich afgelopen dagen beter aan de richtlijnen hielden, maar vandaag hield het winkelend publiek te vaak geen 1,5 meter afstand”, liet de gemeente weten.

Hoekstra verwacht ‘imperfect’ noodpakket te moeten aanpassen

Het noodpakket voor ondernemers is ‘imperfect’ en behoeft ‘flinke bijstellingen’, zegt Wopke Hoekstra, minister van Financiën. Het kabinet houdt zo veel mogelijk rekening met bedrijven of werknemers die net buiten de boot vallen, maar de regelingen in het steunpakket moeten vrijwel zeker worden aangepast.

Er zullen nog steeds mensen, groepen en bedrijven zijn voor wie de komende fase pijn doet

Hoekstra geeft aan dat het kabinet zal reageren op signalen uit de praktijk als bepaalde sectoren meer hulp nodig hebben. Maar de overheid kan niet alle pijn wegnemen die de coronacrisis veroorzaakt, benadrukt de bewindsman in de Tweede Kamer. “We zullen het moeten aanpassen. Maar dan nog zullen er nog steeds mensen, groepen en bedrijven zijn voor wie de komende fase pijn doet en gewoon heel lastig zal zijn.”

Kamerleden vragen zich af of de regelingen genoeg bescherming bieden aan werknemers met nulurencontracten of flexcontracten, zzp’ers en uitzendkrachten. Het kabinet wil ervoor zorgen ‘dat die zo veel mogelijk worden geholpen’ met de nieuwe regeling, waardoor bedrijven een groot deel van de loonkosten vergoed krijgen.

Die ‘noodmaatregel’ vervangt de werktijdverkorting en moet voorkomen dat bedrijven massaal werknemers ontslaan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt nog aan de uitwerking van de regeling, dus hoe die er precies uit komt te zien, kon Hoekstra nog niet zeggen.

NVWA kan slacht stilleggen bij ziekte

Het slachtproces op Nederlandse slachthuizen kan worden stilgelegd als er onvoldoende mensen zijn om keuringen vooraf en achteraf uit te voeren. Die situatie doet zich nog niet voor, maar kan ontstaan als personeel dat keuringen uitvoert door ziekte uitvalt.

Landbouwminister Carola Schouten zegt in antwoord op vragen uit de Kamer dat de NVWA extra toezicht houdt op de naleving van de richtlijnen van het RIVM (voldoende afstand, bij ziekte thuisblijven). Als slachterijen zich daar niet aan houden, mag de NVWA-dierenarts het slachtproces per direct stoppen. Op bedrijven waar medewerkers met milde verkoudheid aanwezig zijn, zal de NVWA de activiteiten staken en vertrekken.

10.000 Britten bieden hulp aan agrariërs

In Groot-Brittannië hebben zich al zo’n 10.000 mensen gemeld om te gaan werken bij boeren en vooral tuinders die dringend personeel nodig hebben voor de oogst en andere werkzaamheden. Het gespecialiseerde bemiddelingsbureau Hops Labour Solutions heeft binnen drie dagen meer dan 6.000 aanmeldingen binnen gekregen op zijn website. Kandidaten krijgen een video-interview en horen dan binnen twee dagen of ze in aanmerking komen.

Volgens de National Farmers Union heeft de Britse land- en tuinbouw rond 70.000 seizoenwerkers nodig. Die kwamen tot nu toe meestal uit Oost-Europa maar die stroom is door Brexit en daarna de coronacrisis volledig opgedroogd.

In Schotland hebben aardbeien- en bessentelers een beroep gedaan op mensen die vanwege de crisis tijdelijk zonder werk zitten, om hen te hulp te komen.

Akkoord Amerikaanse Senaat over steunpakket van $ 2 biljoen

De Amerikaanse regering heeft een akkoord bereikt met de Senaat over een steunpakket van ongeveer $ 2 biljoen dollar (€ 1.850 miljard) om het land en de economie te helpen met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Het akkoord was bereikt na urenlange onderhandelingen tussen de leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, en de minister van Financiën Steven Mnuchin.

Details over het stimuleringspakket zijn nog niet bekendgemaakt. Naar verwachting behelst het onder meer $ 500 miljard om de hard geraakte sectoren te helpen en een vergelijkbaar bedrag om miljoenen Amerikaanse families te steunen met een direct geldbedrag van $ 3000. Ook komt er $ 350 miljard voor leningen aan kleine bedrijven en $ 250 miljard voor hulp aan mensen die werkeloos zijn geraakt. Daarnaast gaat er $ 75 miljard naar de ziekenhuizen.

Frankrijk steunt start-ups met miljarden vanwege corona

De Franse overheid komt met een steunprogramma van € 4 miljard voor start-ups om de coronacrisis door te komen. Dat kondigde staatssecretaris voor digitale zaken Cédric O aan op de Franse radio. Met dat geld moet worden voorkomen dat beginnende internetbedrijven in financiële problemen komen door de crisis. “We komen met een specifiek plan om de liquiditeit van start-ups te ondersteunen”, aldus O op Radio Classique.

In de afgelopen jaren zijn de investeringen in start-ups in Frankrijk sterk gestegen, geholpen door belastingvoordelen en andere stimuleringsmaatregelen van de overheid. President Emmanuel Macron heeft gezegd dat hij van Frankrijk een koploper op het gebied van start-ups wil maken.

Varkens in nood wil stop op international veetransport

Varkens in Nood wil dat minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit per direct een einde maakt aan internationale transporten van vee. De dierenwelzijnsorganisatie stelt dat er door de strenge controles aan de grenzen van veel landen lange files ontstaan. Transporten met levende dieren staan uren of zelfs dagenlang te wachten, soms met fatale afloop, aldus Varkens in Nood.

Internationale diertransporten zijn in de huidige situatie volstrekt onverantwoord

Ook zijn veel halteplaatsen waar de dieren normaal gesproken rust, eten en drinken krijgen, tijdelijk afgesloten vanwege de strengere grenscontroles. “Jaarlijks transporteren veehouders miljarden varkens, runderen en kippen door heel Europa. In de huidige situatie is dit volstrekt onverantwoord”, stelt dierenarts en medewerker bij Varkens in Nood, Frederieke Schouten. Ze vreest dat dieren het transport niet zullen overleven als de temperaturen oplopen richting de zomer.

Intensive Care-vereniging blij met beademingsapparaten

Voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging Intensive Care zegt blij te zijn met de inzameling van beademingsapparaten bij dierenartsen. “We heel blij met de samenwerking met het ministerie hierbij en dat het leger wordt ingeschakeld om de apparaten op te halen en centraal op te slaan. De verdeling gebeurt vervolgens via medewerkers van de intensive-care zorg.

Nederland heeft veel nieuwe apparaten besteld, maar deze zullen pas in de loop van april en mei beschikbaar komen, terwijl er nu al veel vraag is naar extra IC-bedden. Gommers zegt dat naast de apparaten nu ook behoefte is aan personeel en scholing om de apparaten te bedienen.

Keukenhof alleen virtueel open

De Keukenhof in Lisse blijft dit voorjaar gesloten nu de overheid alle bijeenkomsten heeft verboden tot 1 juni. In plaats daarvan gaat de Keukenhof, die nu volop in bloei staat, bezoekers virtueel rondleiden met video’s op YouTube en andere sociale media.

De Keukenhof zou zaterdag 21 maart de poorten openen, maar was door de coronamaatregelen genoodzaakt de opening uit te stellen. Het verbod op bijeenkomsten werd deze week verlengd tot 1 juni en dat is voorbij de geplande sluitingsdatum van 10 mei.

Het park deelt komende weken daarom op virtuele wijze video’s van de bloemenpracht. “Als jij niet naar Keukenhof kunt komen, brengen wij Keukenhof naar jou”, aldus directeur Bart Siemerink in de eerste video die het park op YouTube deelt. “De komende weken nemen we je mee naar de mooiste plekjes van de Keukenhof”, zegt Siemerink bij de Bloemenheuvel, waar afgelopen najaar 60.000 bollen zijn geplant met 26 tulpensoorten en drie soorten krokussen.

WUR: dit studiejaar alleen nog online colleges

Wageningen Universiteit scherpt het beleid in verband met het coronavirus voor medewerkers en studenten verder aan. WUR geeft het huidige studiejaar geen onderwijsactiviteiten meer op de campus. Er vinden alleen nog online colleges plaats. Ook examens worden online afgenomen. Voor laboratoriumonderzoek kan een uitzondering worden gemaakt. Tot 1 augustus mogen daarnaast geen werk- of studiegerelateerde reizen naar het buitenland worden gemaakt. Ook mogen tot 1 augustus geen evenementen, waaronder promoties en redes, plaatsvinden.

Medewerkers van Wageningen UR zijn verplicht terug te komen

De universiteit is al weken bezig om studenten en medewerkers terug te roepen uit het buitenland. De mensen uit de meest risicovolle gebieden zijn al terug. De universiteit roept nu ook mensen terug uit andere regio‘s. “Medewerkers zijn verplicht terug te komen. Bij studenten, met name buitenlandse studenten, kunnen we dat niet verplichten. We bieden nu wel financiële ondersteuning aan als ze extra kosten moeten maken om nu terug te kunnen reizen”, legt een woordvoerder van de universiteit uit. Nog tientallen mensen van Wageningen UR verblijven in het buitenland, waaronder in buurlanden van Nederland.