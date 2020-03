Kamer vraagt Schouten hen eerder te informeren

De Tweede Kamer is niet tevreden over de manier waarop landbouwminister Carola Schouten heeft gecommuniceerd over de videoconferentie met Europese landbouwministers en de Nederlandse inbreng daarbij.

Schouten stuurde dinsdagmiddag, een dag voor de videoconferentie, een brief naar de Tweede Kamer over dit overleg waarin de landbouwministers spreken over extra maatregelen voor de land- en tuinbouw in verband met de coronacrisis. Voorstellen van Schouten De Tweede Kamer kon door het late tijdstip niet meer reageren op de voorstellen die Schouten inbrengt in de landbouwraadsvergadering, terwijl de Tweede Kamer als taak heeft de regering te controleren. Een ruime meerderheid van VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, PvdD en SGP steunen het verzoek van SP-Kamerlid Frank Futselaar om de minister te vragen de Kamer voortaan eerder te informeren en zo de Kamer de mogelijkheid te geven om vooraf inbreng te leveren.