KFC gaat een week lang vegetarisch

Zelfs de Kentucky Fried Chicken (KFC), het wereldwijde fastfoodrestaurant waar het draait om kippenvlees, doet mee aan de derde Nationale Week zonder Vlees, die maandag 9 maart begint.

Een van de Rotterdamse KFC’s doet er nog een schepje bovenop en biedt de hele week uitsluitend vegetarische alternatieven aan, meteen als opmaat naar een paar vega-blijvertjes op het menu.

De eettent in de Maasstad sluit zich aan bij de ruim 900 andere restaurants en de diverse winkels, bedrijven en scholen in Nederland die deze week de vegetarische mogelijkheden in hun aanbod belichten en uitbreiden.

Elke dag vlees op je bord is niet meer van deze tijd

Particuliere enthousiastelingen kunnen zich als, al dan niet tijdelijke, vleesweigeraar op een speciale website melden. Elke dag vlees op je bord is niet meer van deze tijd, zeggen de organisatoren van de Nationale Week Zonder Vlees. “Wie een week geen vlees eet, bespaart bijvoorbeeld alleen al 130 liter water”, zeggen ze.

Flexitarisch eetpatroon

Af en toe een dagje vleesloos scheelt al en dat wordt meer en meer ingezien, aldus organisator Isabel Boerdam. “Steeds meer mensen beschouwen een flexitarisch eetpatroon als de nieuwe standaard in Nederland. Als we dat voor elkaar krijgen, leveren we al een essentiële bijdrage aan onze klimaatdoelstellingen.” Boerdam is verder bekend van het blog en het boek De Hippe Vegetariër en van de Vegabijbel.

Grote voedingsbedrijven en supermarkten betrokken

De Nationale Week Zonder Vlees is ondergebracht bij een stichting. Meer dan 60 organisaties ondersteunen het komende evenement op een of andere wijze. Er zijn volgens de initiatiefnemers grote spelers bij, zoals producenten Unox en Knorr, supermarkten als AH, Aldi en Lidl en hotelketen Accor. Shell doet mee in winkels bij benzinestations.

Vegetarische producten

Dat een vega-leefstijl meer is dan alleen bonen en sojabrokken knagen, proberen deelnemende restaurants te laten zien. In de oude buskruitfabriek De Krijgsman in Muiden komt bijvoorbeeld een pop-up restaurant met lekkernijen als een op dennennaalden gerookte king boleet en dry aged biet, met daarbij een goed glas tomatenthee.