Informatieavonden luchtwassers Overijssel afgelast

Aanleiding zijn de genomen maatregelen om het coronavirus in te dammen.

De provincie Overijssel en de Omgevingsdiensten Twente en IJsselland hebben 2 geplande informatieavonden over luchtwassers geannuleerd. De aanleiding hiervoor zijn de maatregelen die zijn genomen om het coronavirus in te dammen. De informatieavonden stonden gepland op 25 maart in Goor en op 30 maart in Raalte.

Zodra de crisismaatregelen rondom het coronavirus worden ingetrokken, zullen door de provincie Overijssel nieuwe data worden vastgesteld waarop de bijeenkomsten alsnog zullen worden gehouden.

Luchtwassers functioneren niet optimaal

Aanleiding voor het organiseren van de luchtwasser-informatieavonden zijn de uitkomsten van een toezichtsonderzoek dat in 2018 en 2019 is gehouden. Uit dit onderzoek bleek dat veel luchtwassers (nog) niet optimaal functioneren. Doel van de informatieavonden is om meer kennis en bewustzijn te creëren over de werking van de luchtwassers en het gesprek hierover op gang te brengen tussen verschillende betrokken partijen zoals eigenaren, leveranciers, belangenverenigingen en overheden. De provincie Overijssel wil in 2020 bereiken dat luchtwassers beter gaan functioneren dan ze tot nu toe deden.