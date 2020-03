Het economisch pakket in coronacrisis

Het kabinet heeft een groot aantal maatregelen aangekondigd om de economische effecten van de coronacrisis te beperken.

Een deel van de maatregelen is specifiek gericht op de primaire land- en tuinbouw en de food- en agrosector. Het merendeel is voor alle bedrijven van toepassing.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten

De Borgstelling MKB-Landbouwkredieten wordt verruimd om liquiditeitsproblemen voor boeren en tuinders te voorkomen.

De Borgstelling is een verzekering voor banken die boeren of tuinders in deze situatie een extra krediet verlenen. Ondernemers kunnen voor het extra krediet aankloppen bij hun eigen bank, die oordeelt of een extra krediet verantwoord is.

Bijzonder uitstel van betaling

De Belastingdienst geeft bedrijven bijzonder uitstel van betaling als er sprake is van liquiditeitsproblemen door het coronavirus. Het uitstel moet bij de Belastingdienst worden aangevraagd en is aan minder voorwaarden verbonden dan normaal het geval is. De Belastingdienst zal een boete voor het niet (op tijd) betalen van belasting achterwege laten. Het kabinet waarschuwt dat de behandeling van het uitstel van betaling handmatig moet worden verwerkt, wat kan leiden tot enige vertraging.

Heffing van energiebelasting

De heffing van de energiebelasting en de heffing van Opslag Duurzame Energie zal voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk worden uitgesteld. Hoe dit wordt uitgewerkt, is nog niet duidelijk. Dit leidt tot meer liquiditeit voor afnemers van elektriciteit en aardgas zoals in de sierteelt.

Invorderingsrente

Deinvorderingsrente (bij te laat betalen van belasting) wordt verlaagd van 4% naar 0,01%. Deze maatregel gaat in per 23 maart. De tariefverlaging geldt voor alle belastingschulden.

Verlaging van voorlopige aanslag

Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis, kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag bij de Belastingdienst. Verzoeken daartoe worden ingewilligd.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud

Er wordt een Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoudingesteld, die in plaats komt van de huidige werktijdverkortings-regeling. De tijdelijke noodmaatregel biedt een tegemoetkoming aan werkgevers in de vorm van een uitkering ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers moeten het loon 100% blijven doorbetalen en mogen hun werknemers niet ontslaan. Ook bedrijven die zich al hebben aangemeld voor de werktijdverkorting, gaan onder deze regeling vallen. De regeling is met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 maart. De aanvraag zal moeten worden ingediend bij het UWV, dat een voorschot verstrekt van in elk geval 80% van het bedrag.

Noodloket

Ondernemers die hun omzet door de getroffen overheidsmaatregelen nagenoeg zien verdwijnen kunnen terecht bij het noodloket voor een eenmalige uitkering van € 4000 voor de komende drie maanden.

Aanvulling inkomen zelfstandigen

Zelfstandigen (vooral in horeca of culturele sector) die zonder werk en inkomsten zitten krijgen steun tot ongeveer € 1.500 per maand als aanvulling op hun inkomen voor het levensonderhoud tot het sociaal minimum. Deze uitkering hoeft niet te worden terugbetaald.

Garantie Ondernemingsfinanciering

Voor bedrijven buiten de primaire land- en tuinbouw wordt de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering uitgebreid. Het garantieplafond wordt verhoogd van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Bedrijven krijgen daarmee een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties – het gaat om leningen en garanties van € 1,5 miljoen tot maximaal € 150 miljoen.

Toeristenbelasting

In samenspraak met de gemeenten bekijkt het kabinet om de lokale aanslagen voor detoeristenbelastingstop te zetten.