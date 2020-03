Groen licht voor strengere mestwet in Duitsland

Duitsland krijgt definitief te maken met scherpere bemestingsnormen op basis van de Europese richtlijn.

De Bondsraad stemde vrijdag 27 maart in met de aangepaste mestverordening die door het landbouwministerie bij de landenkamer van het parlement ter ratificering op tafel was gelegd.

Uitstel delen mestwet vanwege coronacrisis

Afgelopen week had het ministerie in Brussel nog de toestemming binnengehaald om delen van de verordening niet met ingang van direct, maar pas 1 januari 2021 om te zetten. Dit uitstel moet worden gezien tegen de achtergrond van de coronacrisis, waar ook de boeren de handen vol aan hebben. Het uitstel werkte mee bij het verkrijgen van de instemming van de Bondsraad, hoewel in de afgelopen maanden in het hele land boeren hebben gedemonstreerd tegen de aangescherpte verordening. Duitsland kan echter niet om de Europese eisen heen, daar anders hoge boetes aan Brussel moeten worden afgedragen. Berlijn is wegens vertraagde omzetting van de richtlijn bij voorbaat al een keer veroordeeld door het Europese Hof.

170 kilo stikstof uit dierlijke mest

Zaken die pas volgend jaar moeten worden toegepast betreffen onder meer de verlaging van de mestbehoefte met 20% gemiddeld per bedrijf, de bovengrens van 170 kilo stikstof uit organische mest per hectare en langere periodes waarin geen mest mag worden uitgereden op grasland. Los daarvan moeten extra maatregelen worden genomen voor gebieden met een extreem hoge nitraatbelasting. Ook die maatregelen worden niet nog dit jaar genomen.