Geen bijzondere maatregelen agrosector door corona

Voor de agro- en foodsector gelden geen afwijkende maatregelen in verband met het coronavirus COVID-19.

Ook voor deze sectoren geldt dat mensen zoveel mogelijk thuis moeten werken en in geval van hoesten, keelklachten, verkoudheid of koorts thuis moeten blijven. Alleen voor zorgpersoneel geldt een ander advies: zij moeten pas thuis blijven bij verkoudheidsklachten én koorts omdat anders het zorgstelsel teveel onder druk komt.

Crisisoverleg

Het ministerie van landbouw is betrokken bij de crisismaatregelen rondom het coronavirus. Schouten schoof daarom ook aan bij het crisisoverleg van het kabinet.

“Zoals elk bedrijf zich voorbereidt in geval van crisis, doet het ministerie dat ook. Dat gebeurt uiteraard in overleg met specialisten en het kabinet”, laat een woordvoerder van het ministerie weten. Eventuele extra maatregelen voor de agro- en foodsector zijn donderdag bij het crisisoverleg nog niet aan de orde geweest.

Oog voor bijzondere positie agrarische sector

Tijdens een debat in de Tweede Kamer gaf Schouten al aan dat er oog is voor de bijzondere positie van de agrarische sector. PvdA-Kamerlid William Moorlag vroeg of er ook een plan als door het coronavirus slachterijen stil komen te liggen en stallen overvol dreigen te raken. Schouten zegt dat er vanuit het landbouwministerie oog is voor voedselvoorziening en voor dierenwelzijn.