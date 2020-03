Franse supermarkt zet Frans product vooraan

Alle grote Franse supermarkten gaan groente en fruit uit eigen land vooraan in de winkel zetten en meer promoten om de boeren en tuinders te steunen.

‘’Vanaf vandaag gebeurt dat al met asperges en aardbeien”, zegt een tevreden Christiane Lambert, voorzitter van de boerenkoepel FNSEA. “In Frankrijk ontdekt nu meer dan ooit dat we veel te afhankelijk zijn van buitenlandse voedingsmiddelen.” Lambert roept mensen die tijdelijk werkloos zijn door fabriekssluitingen op om op het land te gaan werken om boeren en tuinders te helpen met de oogst.

Import tot stilstand gekomen

De afhankelijkheid van die import wordt duidelijk door 2 gelijktijdige ontwikkelingen. In de eerste plaats is dat de sluiting van de horeca die vooral verantwoordelijk is voor die invoer. 80% van de kip en 70% van het vlees en de vleesproducten die in Franse restaurants, bistro’s en café’s worden gebruikt komt van buitenlandse leveranciers. Nu echter de horeca gesloten is, is de consument aangewezen op thuis eten en in de winkel kopen. Maar tegelijk gaan aan alle kanten de grenzen dicht vanwege de coronacrisis waardoor de import abrupt tot stilstand is gekomen.

In deze crisis zijn het niet de goedkope invoerproducten die ons redden, het is de aanvoer uit eigen land

Recordomzet voor supermarkten

“Niemand was zich ooit echt bewust van die grote afhankelijkheid van buitenlandse producenten. De consument die gewend was steeds meer buiten de deur te eten, is nu dus aangewezen op de supermarkt en op aanvoer van binnenlandse waar”, aldus Olivier Mével, agrarisch export bij onderzoeksbureau MBO. “In deze crisis zijn het niet de goedkope invoerproducten die ons redden, het is de aanvoer uit eigen land. De consument wordt zich daar nu van bewust en dat zal op lange termijn ten goede komen aan onze eigen agrariërs.”

Uit cijfers van onderzoeksbureau Nielsen blijkt daarbij dat de Franse supermarkten in de tweede week van maart gezamenlijk een recordbedrag van € 2,7 miljard hebben omgezet, dat is 38% meer dan in dezelfde week vorig jaar. Hoewel dat ook in Frankrijk vooral ging om pasta, rijst, diepvriesproducten, toiletpapier en handwas lagen ook de verkopen van wijn aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Om hun personeel te bedanken voor de grote inzet de laatste weken gaan Franse supermarkten als Auchan en Carrefour al hun werknemers een bonus van € 1.000 uitbetalen.