Forse winstdaling voor ForFarmers

De winst van veevoerbedrijf ForFarmers daalde in 2019 fors. Het nettoresultaat kwam 69,8% lager uit dan een jaar eerder. De omzet groeide met 2,4%.

Er werd iets meer mengvoer afgezet, wat toe te schijven is aan de overnames die ForFarmers in 2018 deed. Dat blijkt uit de jaarresultaten die het bedrijf donderdag 12 maart publiceerde.

Het volume mengvoer noteerde een plus van 1,9% (7,08 miljoen ton ) en Total Feed, wat voerconcepten, advies en digitale middelen behelst, een plus van 0,7% (10,09 miljoen ton). Autonoom, dus op eigen kracht, daalde het volume mengvoer echter met 3,2% en Total Feed met 2,9%.

Inkoopprocedure grondstoffen aangescherpt

Volgens CEO Yoram Knoop was 2019 een ‘lastig en turbulent jaar’ voor het bedrijf. Vooral de resultaten in het eerste halfjaar stonden onder druk door een ongunstige inkooppositie. Om de kans op herhaling hiervan zo klein mogelijk te maken, heeft ForFarmers de inkoopprocedure van grondstoffen verder aangescherpt.

In de tweede helft van het jaar deed het bedrijf het beter, ondanks teruglopende autonome volumes door moeilijke marktomstandigheden in alle landen behalve Polen. Dit kwam mede door de uitvoering van de kostenbesparingen, wat onder andere de sluiting van vijf fabrieken betekende. Volgens Knoop ligt het bedrijf goed op schema met het doorvoeren van de kostenbesparingen die in 2021 € 10 miljoen moeten opleveren.

Daling nettowinst

De nettowinst daalde tot € 17,7 miljoen, onder andere door een bijzondere waardevermindering van de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk van € 25,6 miljoen. Deze waardevermindering was nodig omdat de afzet er achter blijft bij de verwachtingen, aldus Knoop. De omzet nam toe met 2,4% tot € 2,46 miljard. Autonoom, zonder valuta-effecten, overnames en desinvesteringen, daalde de omzet met 2,4%.

Nieuwe strategie ForFarmers in mei bekend

Het bedrijf kondigt in mei van dit jaar voor 2025 een nieuwe strategie aan die is gebaseerd op ‘een nieuwe marktrealiteit’. Knoop: “We zien de marktomstandigheden in de markten waarin we opereren snel veranderen. Dat is vooral het geval in onze thuismarkt Nederland.” Hij ziet dat de discussie over de stikstofuitstoot leidt tot veel onzekerheid over het groeiperspectief van de veehouderij. “Hoewel het kabinet verklaarde dat inkrimping van de veestapel geen doel op zich is, is inmiddels duidelijk dat de voorgestelde maatregelen op termijn wel degelijk zullen leiden tot een lichte krimp van het aantal dieren in Nederland.”

Uitbetalingen FromFarmers

Coöperatie FromFarmers, (groot)aandeelhouder van ForFarmers, stelt voor over het boekjaar € 4,34 uit te keren per op 31 december 2019 benut voerequivalent. Tevens stelt FromFarmers voor een vermogensvergoeding op participatierekeningen uit te keren die gelijk is aan het voorgesteld dividend van € 0,28.

De koers van het beursgenoteerde ForFarmers daalde na opening van de beurs tot net onder de € 5 per aandeel. Dat is de laagste waarde in de geschiedenis van het bedrijf op de beurs.