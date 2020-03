FDF smeedt actieplannen tegen het CDA

Farmers Defence Force werkt aan nieuwe actieplannen. FDF wil druk zetten op het CDA in het stikstofdossier.

“De vraag is hoe het CDA gaat reageren op de corrupte software van het RIVM”, aldus voorzitter Mark van den Oever. Hierbij verwijst hij naar het nieuws van maandag 2 maart dat het Mesdagfonds dankzij een ‘bug’ in het systeem niet tot een goede berekening van de stikstofcijfers kon komen.

Scherpe actie die ‘ziel CDA zal raken’

Hij zegt dat FDF een ‘scherpe actie’ in gedachten heeft, die ‘de ziel van het CDA zal raken’. “Met trekkers’, meer wil hij er nog niet over kwijt.

Vrijdagavond 28 februari stuurde de voorman nog een uitgebreid statement van zijn club uit over de stikstofberekeningen van het Mesdagfonds met de titel ’Assumption is the mother of all fuck-ups’. Vertaling: aanname is de moeder van alle ellende.

De actiegroep hekelt dat ‘boeren en hun gezinnen van het platteland af worden geveegd op grond van aannames zonder wetenschappelijke grondslag’.

Tweede Kamerleden CDA ‘aanpakken’?

Zaterdagmiddag vroeg voorzitter Van den Oever aan de leden van de FDF-Facebook-groep of ‘we de Tweede Kamerleden van het CDA aan moeten gaan pakken’. Zondagmiddag waren 2529 mensen het hier mee eens, 287 anderen niet. Maandag was de oproep verdwenen uit de groep.

Rob Jetten (D66): onacceptabele intimidatie

Rob Jetten, fractievoorzitter van D66 noemt deze vraag op Twitter ‘onacceptabele intimidatie. Hij hoopt dat alle Kamerleden als een politiek front zeggen: “Dreigboeren, laat het CDA met rust. Wie politici bedreigt, zet zichzelf buitenspel.”

Grote actiebereidheid, zegt FDF

Van den Oever zegt dat hij polls altijd verwijdert, als hij de stemming onder de Facebook-leden heeft gepeild. 90% was het er volgens hem mee eens om de acties op CDA‘ers in de Kamer te richten. Daar concludeert hij uit dat de actiebereidheid bij de FDF-volgers onverminderd groot is.

De actie richting de christendemocraten is voor Van den Oever een vervolg op de actiedag van 19 februari. Toen was de actiegroep ook al kritisch op het CDA. De actieboeren vinden dat de partij voor de boeren op moet komen en het kabinet moet laten vallen.

FDF werkt aan vereniging

Intussen timmert FDF aan de weg met de oprichting van hun vereniging. Volgens het bestuur van de huidige stichting, die naast de vereniging blijft bestaan, loopt de werving goed. Exacte getallen kan bestuurslid Jos Ubels nog niet geven, ‘maar de fase van honderden leden zijn we in de eerste dag al voorbijgegaan’.

Reactie van het CDA op actieplannen FDF

Het CDA zegt dat ongepast taalgebruik en dreigementen niet bijdragen aan de zaak waarvoor FDF staat. Een woordvoerder van de CDA-Tweede Kamerfractie zegt dat zijn partij er niet voor is om gesprekspartners uit te sluiten, zoals D66-fractievoorzitter Rob Jetten met zoveel woorden voorstelt. “Onze Kamerleden Maurits von Martels en Jaco Geurts, die voor de boeren op het podium stonden, kunnen wel tegen een stootje en ze zijn ook niet bang om het FDF op hun ongepast taalgebruik aan te spreken.”