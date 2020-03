Europese liberalen zoeken draagvlak voor nieuwe veredeling

De liberale fractie in het Europees Parlement (Renew) zoekt draagvlak voor een wijziging van de strakke Europese regels voor nieuwe veredelingstechnieken.

De Nederlandse Europarlementariër Jan Huitema zegt dat hij nog voor de zomer een tekst wil hebben waar een meerderheid van het Europees Parlement mee kan instemmen.

Huitema’s fractie

Huitema zegt dat zijn fractie min of meer bepalend is in de stem over nieuwe technieken van genetische modificatie. Volgens een uitspraak van het Europese Hof van Justitie moeten nieuwe technieken als Crispr-Cas met de zelfde toelatingseisen en voorzichtigheid worden omgeven als klassieke vormen van genetische modificatie.

Positie jongeren

Er is een belangrijke stroming, ook in het Europees Parlement, die innovatieve nieuwe technieken voorstaat. Huitema: “Opmerkelijk is dat ook de Oostenrijkse delegatie in mijn fractie voorstander is, terwijl in Oostenrijk er juist grote tegenstand is tegen nieuwe technieken. Ik zie dat jongeren veel vaker de positie innemen dat ze vernieuwing en innovatie voorstaan, ook omdat we die technieken nodig hebben.”

HZPC

Huitema vindt het zorgelijk dat een puur Nederlands pootgoedbedrijf als HZPC nu besloten heeft veldproeven in Canada te doen. Dat moet een wake-up call zijn, vindt hij.

Verschillende hoorzittingen over nieuwe veredelingstechnieken

In de komende maanden zullen verschillende hoorzittingen worden gehouden in het Europees Parlement over nieuwe veredelingstechnieken. Die hoorzittingen en ook een uitspraak van het Europees Parlement moeten de Europese Commissie helpen richting te bepalen in een nieuw beleid voor de toelating van nieuwe veredelingstechnieken.