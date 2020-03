Drukte bij boerderijwinkels door coronavirus

Het aantal bezoekers op FinDFarm.nl, een site waarop boerenwinkels zijn te vinden, was vrijdag 2 tot 3 keer drukker dan normaal.

Met de tekst ‘Lege schappen in de supermarkt?? Via http://FindFarm.nl kunt u altijd nog terecht bij 1 van onze 580+ aangesloten boeren(winkels).’ laten de initiatiefnemers weten dat boeren nog voldoende in voorraad hebben.

Vrijdag worden de supers geconfronteerd met uitzonderlijke drukte, mensen zijn grote hoeveelheden met vooral houdbare producten gaan inslaan vanwege het coronavirus. Findfarm speelt daar graag op in en ziet dat mensen hen ook weten te vinden. “Normaal gesproken zijn er gemiddeld zo’n 20 mensen in een half uur op onze website,” vertelt initiatiefnemer Roy Hallink. “Vanmorgen was de piek 140 mensen in een zelfde tijdsbestek. As we speak, vrijdagmiddag half 5, staat de teller op 70 bezoekers.”

Zoekmachine boerderijwinkels

De website is geen verkoper van producten, maar biedt de simpele dienst van zoekmachine aan. Door het invoeren van de postcode en een zoekgebied, laat de website een lijst met boerderijwinkels zien in de buurt. “Als we op deze manier ervoor kunnen zorgen dat mensen die nu, door de hamsteraars, geen eten meer hebben, toch wat op hun bord hebben, is dat mooi,’ vindt Hallink.

Rutte: stop met hamsteren

Premier Mark Rutte riep vrijdagmiddag tijdens zijn wekelijkse persconferentie op om vooral te stoppen met massaal hamsteren. Dat is niet alleen onnodig, het treft ook ‘mensen die hard voor ons aan het werk zijn’ en na een lange dag de schappen leeg aantreffen, zegt hij.