D66 wil snel duidelijkheid over glyfosaat

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot vraagt opheldering over de mogelijkheden om via een pachtcontract het gebruik van glyfosaat te verbieden.

Aanleiding zijn uitspraken van de Grondkamer en de Centrale Grondkamer over glyfosaatverboden in pachtcontracten. De Centrale Grondkamer keurde een pachtcontract goed waarin de provincie Noord-Brabant een glyfosaatverbod had opgenomen. De Grondkamer verbood echter een pachtovereenkomst van de Gemeente Gilze en Rijen met een soortgelijk verbod.

Duidelijkheid

De Groot vraagt van landbouwminister Carola Schouten waarom in het ene geval wel een verbod is toegestaan en in een andere geval niet. Hij voegt daar aan toe waarom een algeheel verbod vanuit het Rijk niet mogelijk is of niet is toegestaan.

De Groot vraagt de minister te antwoorden voordat er weer grootschalig grasland wordt bespoten met glyfosaat.