Coronavirus bij hond aangetroffen

In Hongkong is het coronavirus Covid-19 voor het eerst vastgesteld bij een hond.

Dat meldt werelddiergezondheidsorganisatie OIE. Het dier heeft het virus waarschijnlijk van de eigenaar, die ook geïnfecteerd was met het virus en daardoor werd opgenomen in een ziekenhuis. Het dier vertoonde geen klinische verschijnselen. Wel wordt het in quarantaine geplaatst.

Verder onderzoek nodig

Onderzoek moet uitwijzen of het dier ook echt geïnfecteerd is, of dat het alleen het virus bij zich draagt omdat hij het opgenomen heeft uit de omgeving. Dierenartsen vonden het tot nu toe niet aannemelijk dat het virus overdraagbaar zou zijn op huisdieren. Wetenschappers zeggen wel dat varkens mogelijk vatbaar kunnen zijn voor het virus omdat ze bepaalde receptoren op hun cellen hebben die vatbaar zijn voor coronavirussen.