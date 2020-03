Coronanieuws: PvdD wil fokbeperking, hamsterwoede zakt

Lees deze selectie van de meest opvallende agrarische berichten over corona van 24 maart.

PvdD: fokbeperking instellen

De Partij voor de Dieren dringt er bij landbouwminister Carola Schouten op aan om tijdens de coronacrisis de ‘problemen in de slachterijen, in de stallen of in het transport niet te laten verergeren’. Fractievoorzitter Esther Ouwehand heeft meer dan twintig schriftelijke vragen gesteld, gericht op het welzijn van dieren. De Partij voor de Dieren bepleit fokbeperkingen in te stellen om te voorkomen dat stallen overvol zullen raken.

Ze wijst verder andere op de oproep van 36 Europese dierenbeschermingsorganisaties om diertransporten vanuit de EU naar buiten de Unie stil te leggen en binnen de EU te beperken tot maximaal acht uur. Ouwehand vraagt de minister of zij dat voorstel steunt. Ouwehand vindt dat voorkomen moeten worden dat dieren veel langer dan normaal op transport zijn, doordat lidstaten grenscontroles instellen.

Defensie schenkt voedsel

Het ministerie van Defensie geeft levensmiddelen aan drie distributiecentra van de voedselbank. Het gaat om 35 pallets met onder meer vlees, vleeswaren, zuivelproducten, groente, fruit, boter en sauzen. Militairen hebben de goederen afgeleverd in Arnhem, Groningen en Tilburg. Het gaat om een eerste hoeveelheid.

De pallets stonden opgeslagen op het militaire complex in Bathmen bij Deventer. De naar schatting meer dan 10.000 kilo etenswaren was bedoeld voor de deelnemende troepen aan een schietoefening in het Duitse Bergen Hohne. Die is afgelast om verspreiding van het COVID-19 tegen te gaan.

Ergste hamsterwoede lijkt voorbij

Het lijkt erop dat na de hamsterwoede door het coronavirus de ergste drukte in supermarkten voorbij is. Het aantal betalingen voor boodschappen vertoont sinds woensdag een dalende lijn. Dat meldt Stocard, een app voor beheer van klantenkaarten, op basis van afrekendata.

Met name vrijdag 20 maart en zaterdag 21 maart was het verschil met een week eerder groot. Op die dagen mat Stocard 20 tot 35% minder betalingen in supermarkten dan een week eerder.

Stocard baseert zich op het aantal betalingen door de circa 3 miljoen Nederlandse gebruikers van de app. Van die groep gebruikte zo’n 60% de app actief in de meetperiode, licht een woordvoerder toe.

In de voorgaande week hadden supermarkten nog veel last van klanten die uit onzekerheid over de gevolgen van het nieuwe coronavirus flinke voorraden insloegen. Dit leidde tot veel lege schappen, onder andere bij de afdelingen voor toiletpapier en houdbare producten als rijst en pasta.

Het hamstergedrag wekte de ergernis van velen, onder wie premier Mark Rutte. Ook supermarkten riepen hun klanten op niet bovenmatig grote voorraden in te slaan.

Supermarkten beperken aantal klanten, winkelwagentje verplicht

Supermarkten gaan het aantal bezoekers in de winkels sterk beperken. Per 10 vierkante meter winkeloppervlak mag nog maar een klant naar binnen. Het gebruik van een winkelwagentje wordt verplicht, ook als iemand maar één boodschap nodig heeft.

Dat meldt brancheorganisatie CBL. Het kabinet waarschuwde maandag dat in veel supermarkten werknemers door drukte niet veilig hun werk kunnen doen. De branche kreeg opdracht maatregelen nemen zodat altijd een onderlinge afstand van ten minste anderhalve meter kan worden bewaard.

Om ervoor te zorgen dat niet meer klanten binnenkomen dan toegestaan, stellen supermarkten een vast aantal winkelwagens beschikbaar. Zijn die op, dan moeten klanten buiten wachten tot er een vrijkomt. In kleinere supermarkten zonder winkelwagens wordt het gebruik van een mandje verplicht.

Ook buiten in de rij moeten klanten voldoende afstand nemen. De supermarkten staan volgens het CBL in contact met de gemeenten over ondersteuning bij de handhaving daarvan.

Veel medewerkers van de supermarkt maken zich zorgen

Verder krijgen vakkenvullers aangepaste werkkleding om klanten erop te wijzen dat zij afstand moeten houden. “Klanten komen regelmatig en vaak onbewust te dicht in de buurt van supermarktmedewerkers”, aldus het CBL. “Veel medewerkers maken zich daar zorgen over en dat is begrijpelijk.”