Coronamaatregelen drukken stikstofbudget niet

De maatregelen die het kabinet neemt om de economie te ondersteunen tijdens de coronacrisis hebben geen effect op de budgetten voor stikstof- of klimaatbeleid.

Dat laat het ministerie van Landbouw desgevraagd weten. “Ook deze onderwerpen blijven hoog op de agenda staan. Hier niet aan werken zou voor de langere termijn geen verstandige keuze zijn”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Budget blijft staan

Om bedrijven en zzp‘ers te ondersteunen trekt het kabinet tientallen miljarden uit. Eerder zegde het kabinet al honderden miljoenen toe voor stikstofmaatregelen in de veehouderij. Zo is € 350 miljoen gereserveerd voor het opkopen van bedrijven in de buurt van Natura2000-gebieden. Dit toegezegde budget blijft ondanks de miljardenuitgaven voor het noodpakket in verband met corona dus gewoon staan.