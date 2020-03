Coronacrisis: voedselketen cruciale beroepsgroep

Boeren horen tot de ‘cruciale beroepsgroepen’, aldus het kabinet, dat zondag 15 maart drastische maatregelen afkondigde in de strijd tegen corona. Kinderen van ouders die werken in de voedselketen, kunnen toch naar de kinderopvang die georganiseerd wordt bij scholen en instellingen voor kinderopvang.

Medewerkers in de voedselketen, waaronder boeren, horen tot de zogeheten ‘vitale’ of ‘cruciale’ beroepen die hun werk moeten kunnen blijven doen en waarvan de kinderen toch naar school of kinderopvang kunnen. Dat is bekendgemaakt door minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en via Rijksoverheid.nl. ‘Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze cruciale beroepsgroepen, kun je een beroep doen op de opvang’. Het kabinet heeft de bestaande lijst van vitale beroepen die altijd door moeten gaan in tijden van crises, zoals zorg, veiligheid en energie aangevuld met sectoren die van vitaal belang zijn in verband met het Covid-19 virus.

Tot de ‘voedselketen’ behoren de boeren, supermarkten en de verwerkende industrie maar ook de leveranciers van boeren: ’De voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst’, zo staat het in het bericht van de overheid.

Nieuwe, drastische maatregelen

Het kabinet heeft zondagmiddag nieuwe, drastische maatregelen afgekondigd in verband met de coronacrisis. Belangrijkste zijn een sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden vanaf 18.00 uur zondagavond 15 maart en sluiting van scholen en kinderopvang. Beide sectoren moeten dicht blijven tot en met 6 april.

Later zondagavond werd bekend dat vanaf dinsdag 16 maart ook rechtbanken en gerechtshoven dichtgaan. Verdergaande maatregelen worden niet uitgesloten.

Borgstelling verruimd en versneld open

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft zondag besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden. De regeling gaat in vanaf maandag 16 maart en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen, aldus een mededeling van de Rijksoverheid.

Er is sprake van meteen al € 300 miljoen aan extra financiering voor mkb-bedrijven die getroffen worden door de coronaproblematiek. De borg is bedoeld om het ondernemers makkelijker te maken geld te lenen bij banken en andere kredietverstrekkers.

Borgstellingskrediet verhoogd van 50 naar 75%

Normaliter is het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier verstrekt en staat de overheid borg voor 90% hiervan. Met de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50 naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.

Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging op donderdag 12 maart 2020 nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Aanmelden via banken

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doen. Ondernemers kunnen zich melden bij hun kredietverstrekker, aldus de site Rijksoverheid.nl. Staatssecretaris Mona Keijzer zegt in haar persbericht: “De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen.”

Werktijdverkorting aanvragen

Daarnaast kunnen ondernemers werktijdverkorting aanvragen bij de Belastingdienst. Dat geldt eveneens voor een uitstel van betaling/verlaging voorlopige aanslag van belastingen.