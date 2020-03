CDA, VVD, FvD en Lokaal Brabant gaan coalitie vormen

De nieuwe Brabantse coalitie zal waarschijnlijk gevormd worden door CDA, VVD, Forum voor Democratie (FvD) en Lokaal Brabant.

De 4 partijen hebben donderdagavond bekend gemaakt dat ze, op basis van een 8-tal uitgangspunten, verder praten over een coalitieakkoord.

Zo willen de partijen ‘een open en respectvolle samenleving waarin iedereen mee kan doen. De hand uitsteken naar iedereen die mee wil doen’. Ook zeggen ze actief onderdeel van Europa te willen zijn en een betrouwbare partner bij de uitvoering van het Klimaatakkoord. Landelijk is Forum kritisch over deze onderwerpen. De partijen werken nu met een formateur aan een akkoord op hoofdlijnen. Ze verwachten dat de eerste helft van april te kunnen presenteren, aldus de provincie.

Stikstofbeleid

Het CDA trok afgelopen december de stekker uit de Brabantse coalitie, vanwege het stikstofbeleid. De onenigheid in de coalitie over het landbouwbeleid was in november al aanleiding voor twee CDA-gedeputeerden om hun ontslag in te dienen. Renze Bergsma en Marianne van der Sloot lieten toen weten niet meer ‘geloofwaardig’ te kunnen functioneren.

Deadline vergunningen veehouderijen

Inhoudelijk maken de partijen verder nog niets bekend. Een heikel punt in het Brabantse bestuur is de deadline voor vergunningen voor veehouderijen. Tijdens een eerder debat hierover werd de uiterlijke datum voor het aanvragen van een omgevingsverordening al verschoven van 1 april 2020 naar 1 januari 2021. Tijdens datzelfde debat lieten de 3 grootste partijen doorschemeren dat verder uitstel van de realisatiedatum voor stalsystemen mogelijk is. De deadline voor realisatie van nieuwe stallen staat nu op 2022, maar VVD stelde in februari voor om 2024 te kiezen.