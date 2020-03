Bruins: extra controle groente en fruit niet nodig

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vindt het niet nodig om de controle en handhaving op hormoonverstorende stoffen op groente en fruit te intensiveren.

Volgens hem is de controle afdoende. “Er moeten al producten uit de handel worden gehaald. Ik zie dus geen aanleiding om de controle en handhaving te intensiveren”, aldus de minister donderdagavond 4 maart in debat met de Tweede Kamer.

Motie PvdD

De Partij voor de Dieren (PvdD) vroeg Bruins in een motie om de inspecties aan te scherpen omdat op bijna 20% van de door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bemonsterde groente en fruit hormoonverstorende stoffen worden gevonden.

‘Too big to control’

Woordvoerder Frank Wassenberg van de PvdD probeerde de minister ook te verleiden tot te uitspraak dat de Nederlandse veehouderij ‘too big to control’ is. Hij verwees daarbij naar een brief van landbouwminister Carola Schouten, die heeft gezegd dat de druk op het slachtproces te groot is geworden om belangen van dierenwelzijn en voedselveiligheid en van toereikend toezicht adequaat te borgen.

Bruins zegt dat de landbouwminister het daarbij had over het slachtproces en niet over de veehouderij als geheel. “Als de collega van Landbouw een brief schrijft, kan ik het daar natuurlijk alleen maar mee eens zijn.”