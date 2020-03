Brabant steunt innovatie stalsystemen

De provincie Noord-Brabant trekt extra geld uit om de ontwikkeling van innovatieve stalconcepten te stimuleren.

In totaal is er € 150.000 beschikbaar, waarvan ondernemersvereniging FME-CWM en ZLTO advies en begeleiding op maat gaat geven aan boeren. Hiermee kunnen naar verwachting 15 à 20 businessplannen geschreven worden. Boeren moeten zelf ook 50% bijdragen. Per aanvrager betekent dit een maximum aan uren capaciteit ter waarde van € 10.000. Alleen ideeën die emissies bij de bron aanpakken komen in aanmerking. Dat meldt de provincie Noord-Brabant.

Taskforce

Naast FME-CWM werken ook ZLTO en ondernemingsnetwerk VNO-NCW Brabant Zeeland mee in de speciaal opgerichte taskforce ‘Toekomstbestendige stallen’. FME-CWM biedt deskundigheid op het gebied van innovatie, terwijl ZLTO dit doet op het gebied van de veehouders en de markt.

Noodzaak

Brabant vindt het belangrijk dat er zo snel mogelijk innovatieve stalsystemen op de markt komen die emissies bij de bron aanpakken. De taskforce wordt volgens de provincie regelmatig benaderd met goede ideeën, maar het ontbreekt soms aan expertise om deze uit te werken in een businessplan. Verbinding met partijen zoals ZLTO moet ervoor zorgen dat de samenwerking opgezet kan worden en de ontwikkeling van innovaties niet stilvalt.