Borgstellingsfonds voor land- en tuinbouw

Er komt een borgstellingsregeling voor primaire producenten in de land- en tuinbouw die in liquiditeitsproblemen komen door de corona-crisis.

Dat kondigt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan.

Het ministerie van Economische Zaken heeft vanaf maandag 16 maart al versneld de Borgstelling MKB-krediet verruimd om te zorgen dat bedrijven met een gezond toekomstperspectief niet door deze crisis omvallen. Deze regeling is echter niet voor de land- en tuinbouw bedoeld.

Wachten tot openstelling regeling Borgstellingsfonds

Een soortgelijke regeling wordt nu ook voor de land- en tuinbouw opgezet. De verwachting is dat de regeling begin deze week nog zal worden aangekondigd.

Hoe de regeling er uit gaat zien en hoeveel geld ervoor beschikbaar is, was maandagmiddag nog niet duidelijk. Bedrijven die er een beroep op willen doen, moeten wachten tot de regeling is opengesteld.