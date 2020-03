Boete voor directeur slachthuis Van Hattem

De rechtbank Oost-Nederland geeft de directeur van slachthuis Van Hattem in Dodewaard (Gld.) een boete van € 468.500.

De rechter oordeelt dat de directeur dit bedrag verdiende door het plegen van misdrijven. De directeur was bestuurder en enig aandeelhouder van het bedrijf.

Verwerking paardenvlees door rundvlees

In de periode januari 2012 tot en met maart 2014 werd niet goed geregistreerd welke runderen in welke partij vlees terechtkwamen. Ook verwerkte het slachthuis paardenvlees door rundvlees. Het bedrijf verkocht het vlees als 100% rundvlees. Door slechte registratie was niet na te gaan hoeveel paarden zijn geslacht en waar het vlees in terecht kwam.

Criminele winst

Vorig jaar februari werd de man al veroordeeld tot een celstraf van 324 dagen, waarvan 180 voorwaardelijk, en een geldboete van € 47.500. De officier van justitie vond dat ook de criminele winst van Van Hattem en zijn bedrijf afgepakt moest worden. De rechtbank oordeelde dat het slachthuis de volledige winst over 2012 en 2013 en de bruto beloning, die de directeur ontving in dezelfde periode, moet betalen.