Boeren moeten perceelsgrenzen opnieuw controleren

Luchtfoto’s nauwkeuriger. Nieuwe perceelskaarten controleren in 2020 en 2021.

Alle perceelskaarten van landbouwgrond worden geleidelijk vernieuwd in 2020 en 2021. Boeren krijgen eerst de gelegenheid van uitvoeringsorganisatie RVO.nl om de intekening van hun percelen te controleren. De aanpassing is onderdeel van de overgang naar de zogenoemde Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de nieuwe digitale basiskaart van Nederland. Die wordt in 2022 voor alle bedrijven van kracht en is dan de basis voor de registratie van alle percelen.

BGT-check

De controle van percelen en hun intekening gebeurt via de zogenoemde BGT-check. Die gaat dit jaar van start na de Gecombineerde opgave. Dan krijgt de eerste groep boeren een brief van RVO.nl met informatie over de BGT-check en het verzoek om de eigen percelen te controleren. RVO.nl gaat dit jaar circa 20.000 boeren uitnodigen. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de ervaringen uit een eerste praktijktest in 2019. Volgend jaar volgen dan de resterende circa 30.000 boeren. De aanpassingen worden in 2021 doorgevoerd voor boeren die dit jaar een BGT-check krijgen.

Praktijkervaring meenemen

RVO.nl geeft aan dat de ervaringen uit de praktijktest worden gebruikt voor verbeteringen van de BGT-check dit jaar. RVO.nl is er alles aan gelegen om de invoering van de nieuwe BGT-kaarten zo makkelijk mogelijk te maken. Zowel voor boeren als voor de eigen organisatie.

Debacle rondom perceelsregistratie in 2010

De invoering van de huidige perceelsregistratie in 2010 leidde tot veel commotie bij boeren. Oorzaken waren onder meer forse aanpassingen van percelen door onjuiste aanpassingen van slootranden en schaduwwerking van bomen. Het gevolg was een stroom aan bezwaren, Kamervragen en uiteindelijk aanbevelingen voor verbetering door de commissie Blauw en Korff.

Op deze foto zijn de grenzen te zien (in het rood) zoals ze nu zijn ingetekend door de huidige grondgebruiker in 'Mijn percelen'. De blauwe lijnen zijn de BGT-grenzen na gebruik van de nieuwe luchtfoto's. - Afbeelding: RVO.nl

Grenzen duidelijker

In de BGT-check wordt gebruik gemaakt van kaarten en luchtfoto’s die veel preciezer zijn dan de huidige kaarten en waarop grenzen van percelen, sloten en andere elementen veel beter te zien zijn. De uitnodigingen voor de BGT-check worden verstuurd op basis van ligging van de bedrijven, te beginnen in Noord Nederland. Dit jaar gaat het dan in ieder geval om de drie noordelijke provincies en (delen van) Overijssel, Gelderland, Flevoland en mogelijk ook Noord-Holland.