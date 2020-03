Banken geven bedrijven uitstel van aflossingen

Banken geven kleinere bedrijven die in de kern gezond zijn, tot 6 maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen.

Het is een algemene maatregel die ook voor bedrijven in de land en tuinbouw geldt. Het gaat om een gezamenlijk besluit van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Zij zien dat de financiële nood onder ondernemingen in tal van bedrijfstakken momenteel groot is door de coronacrisis.

Aflossing en rente

Deze regeling betreft niet alleen opschorting van aflossingen, maar ook van rente en geldt ook voor agrarische bedrijven geeft Pierre Berntsen van ABN Amro aan. Verder komt er een regeling voor noodkredieten onder borgstelling van de overheid. Dat worden aparte regelingen voor het MKB (BMKB-C) en voor de landbouw (BL-C) via uitvoeringsorganisatie RVO.nl.

Minimumregeling

De regeling is in eerste instantie gericht op bedrijven met financiering tot € 2,5 miljoen. Voor bedrijven met hogere verplichtingen volgen de banken de ontwikkelingen scherp volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De nu aangekondigde regeling is een minimumregeling waarbij banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.

Tuinbouw

Rabobank is bezig met een pakket aan maatregelen. Een van de maatregelen is het verlengen van zogenoemde seizoenskredieten of het omzetten daarvan in een lening. De aanvraagprocedures worden eenvoudiger. Rabobank wijst specifiek op de tuinbouwsectoren. De sierteelt is direct al hard getroffen onder meer door vraaguitval bij consumenten en het onbereikbaar worden van exportmarkten. Maatregelen die nu worden genomen, zijn deels gebaseerd op ervaringen met eerdere grote crisissituaties zoals de EHEC in 2011, de Russische boycot en de hagelstormen in 2016.

Buffers

Banken kunnen op deze manier helpen omdat ze afgelopen jaren buffers hebben opgebouwd. Ook verwijzen de banken naar de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank, die ze de ruimte geven om deze stap te zetten.

Extra lucht

Vanuit het bedrijfsleven wordt enthousiast gereageerd. “Prachtig om te zien hoe de toezichthouders en vooral de banken dit mogelijk maken. Dit geeft ondernemers extra lucht in deze zware tijden en dit zijn de perfecte aanvullingen op het pakket van de overheid”, zegt voorzitter Hans de Boer van ondernemersorganisatie VNO-NCW.

Ook voor particulieren

Banken zetten naar eigen zeggen ook alles op alles om hun particuliere klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen. Consumenten die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun bank. De banken beloven dat zij ‘maatwerk’ zullen bieden.