Afgelaste landbouwbijeenkomsten om coronavirus

Hier en daar worden bijeenkomsten afgelast in verband met het coronavirus. Veel bijeenkomsten gaan echter gewoon door, ook in Noord-Brabant, waar de strengste richtlijnen gelden.

Wel verandert de situatie voortdurend. Zo werd dinsdagmiddag 10 maart laat bekend dat een aantal ‘grote evenementen’ in Brabant verboden worden.

Demodagen op proefbedrijven afgelast

De informatie- en demomiddagen Bodem en Precisiebemesting op 10 en 11 maart op proefbedrijven Wijnandsrade en Vredepeel zijn afgelast. “Wageningen UR, waarvan het proefbedrijf een onderdeel is, heeft aangeraden geen onnodige grote bijeenkomsten te houden”, meldt de organisatie. Wageningen UR volgt in principe het RIVM-advies en heeft niet op voorhand alle bijeenkomsten afgelast, maar deze dus wel.

Agrivaknet, vereniging van bedrijfsadviseurs, heeft alle bijeenkomsten tot en met 16 maart geannuleerd of verzet.

Waar evenementen wel doorgaan, zoals plantenbeurs Trade Fair in Honselersdijk of de Landbouwvakdagen West-Nederland in Middenbeemster, nemen organisaties extra voorzorgsmaatregelen, zoals faciliteiten om de handen te ontsmetten.

ZLTO-ledenbijeenkomsten gaan vooralsnog door

Landbouworganisatie ZLTO adviseert leden die klachten hebben thuis te blijven en geen bijeenkomsten te bezoeken. Verder is het een persoonlijke afweging om wel of niet te gaan, meldt de organisatie. Afgelastingen van ledenbijeenkomsten van ZLTO of LTO Noord waren tot dinsdagmiddag 10 maart niet aan de orde. Wel meldt ZLTO dat de situatie van dag tot dag wordt bekeken door een speciaal crisisteam.

Inventarisatie onder erfbetreders

Uit een inventarisatie onder erfbetreders door ZLTO blijkt dat het zaken als transport, aan- en afvoer naar en vanaf boerenerven gewoon doorgaan. Adviseurs of erfbetreders die klachten hebben, zouden hun bezoeken aan boeren wel tot een minimum beperken.

De adviezen die ZLTO haar leden geeft, zijn verder gelijk aan die van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): handen schudden vermijden, hoesten en niezen in de elleboog, vaak en goed handen wassen en papieren zakdoekjes gebruiken.

Dutch Poultry Expo verplaatst naar juni

De tweede editie van de Dutch Poultry Expo die woensdag 18 en donderdag 19 maart zou plaatsvinden, gaat niet door vanwege het coronavirus. De vakbeurs wordt verplaatst naar 9 en 10 juni 2020.

Beursorganisator Easyfairs heeft hiertoe in samenspraak met exposanten en partners toe besloten. “Wij vinden het op dit moment maatschappelijk niet verantwoord om een beurs in de pluimveesector doorgang te laten vinden. Een samenscholing van dit formaat vergroot het risico van verspreiding in deze specifieke branche. Ook onze Raad van Advies staat unaniem achter een verplaatsing van het event”, zegt Lucas van ’t Hof, Head of Agriculture van Easyfairs.

Het besluit om Dutch Poultry Expo te verplaatsen, heeft vooralsnog geen gevolgen voor andere beurzen en evenementen van organisator Easyfairs.