Adviseurs niet de boer op door coronavirus

Adviseurs gaan tijdelijk liever niet de boer op. Ze kiezen zo veel mogelijk voor contact op afstand. Bedrijfsbegeleiding door dierenartsen gaat wel door. Contact met boer wordt vermeden.

Voeradviseurs, accountants, en adviseurs van banken gaan niet meer de boer op. Persoonlijk contact bij klanten op het bedrijf of op kantoor wordt waar mogelijk beperkt door de verscherpte maatregelen rond het coronavirus. Als het even kan zijn afspraken telefonisch of online, bijvoorbeeld via skype. Dat blijkt uit een inventarisatie bij bedrijven.

Uitstel Gecombineerde opgave

Een gevolg van de maatregelen kan zijn dat er uitstel komt voor de indiening van de Gecombineerde opgave. Steeds meer boeren laten de opgave al dan niet deels verzorgen door een adviseur, maar overleg is nu een stuk lastiger geworden. De indieningstermijn is net begonnen (vanaf 1 maart) en loopt nog tot en met 15 mei 2020. RVO.nl wil nog niet ingaan in hoeverre er uitstel gaat komen.

Volgens Henk Scholte van Flynth Advsieurs en Accountants zijn er in principe al sinds anderhalve week geen afspraken meer bij klanten. Hij merkt dat boeren zelf ook terughoudend zijn om afspraken te maken. Gebeurt het wel, dan het liefst via telefoon of skype via internet. Dat laatste is echter nog geen gangbare praktijk, zeker niet in gebieden zonder snel internet.

Voerbedrijven cruciaal

Bij de mengvoerindustrie wordt alles in het werk gesteld om de productie en het transport zo goed mogelijk door te laten draaien. Buitendienstmedewerkers zoals voeradviseurs blijven in principe thuis en gaan ook niet de boer op. Dat is de algemene richtlijn van de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi). Ook medewerkers die niet direct bezig zijn met de productie en logistiek van voer werken zo veel mogelijk thuis. Volgens directeur Henk Flipsen is er inmiddels in Europees verband overleg geweest om de aanvoer van grondstoffen voor veevoer te waarborgen.

Voerbedrijf Agrifirm ondervindt momenteel weinig problemen met de aanvoer van grondstoffen en benodigdheden, geeft een woordvoerder aan. Voor de buitendienst en alle medewerkers zijn strenge richtlijnen opgesteld. Chauffeurs hebben naast de algemene preventieve maatregelen de opdracht om direct contact met klanten tot een minimum te beperken en afleverbonnen in de brievenbus achter te laten.

Zo veel mogelijk digitaal

Bij banken is het beleid om indien mogelijk zaken digitaal of telefonisch af te handelen. Bij Rabobank is het devies digitaliseren, of uitstellen indien mogelijk. Als het niet anders kan persoonlijk contact nog steeds. Dan gelden alle voorzorgsmaatregelen die zijn ingesteld door RIVM en de overheid, volgens een woordvoerder. Vragen over wat te doen bij stilvallen van het bedrijf of wegvallende afzet, beginnen nu binnen te komen.

Volgens Pierre Berntsen van ABN Amro wordt alles in het werk gesteld om het bedrijf van klanten draaiend te houden. Hoe en wat wordt nog volop geïnventariseerd. Evenementen en bijeenkomsten waren al afgelast. Hij noemt de sierteeltsector als voorbeeld van een sector in de land- en tuinbouw die acuut in de problemen is gekomen.

Banken nemen ook maatregelen om hun eigen cruciale rol in het economische verkeer in stand te houden. Bijvoorbeeld door het personeel in meerdere groepen te verdelen en waar mogelijk thuis te laten werken.

Diergeneesmiddelen op een picknicktafel bij DAP Beilen. - Foto: DAP Beilen

Dierenartsen: bedrijfsbegeleiding gaat door Net als adviseurs, melkophaaldiensten en veevoerbedrijven, zijn ook dierenartsen extra alert op het nieuwe coronavirus.

Bij de dierenartsenpraktijk in Beilen, waar 9 dierenartsen werken, is het contact tussen mensen geminimaliseerd. Dierenarts Bernd Hietberg: “We houden bewust afstand van de boeren, en drinken ook geen koffie meer aan de keukentafel om de resultaten van de bedrijfsbegeleiding te bespreken. Ook vragen we boeren om medicijnen telefonisch of per mail te bestellen. Wij zetten ze dan klaar onder de carport of op de picknicktafel, waar ze afgehaald kunnen worden.”

Het is wennen, vindt Hietberg. Nu pas beseft hij hoe vaak je even de praktijk in en uit loopt om iets op te halen of af te geven. “Ik zet een vieze operatieset nu onder de carport, ik loop niet meer naar binnen.” Ook de gezamenlijke lunch is geschrapt. “We zijn een hecht team, maar nu even niet.” Hoewel soms lastig, vinden hij en zijn collega’s wel dat het moet. We willen dat de zorg voor mensen en dieren door moet kunnen gaan.”

Handen extra vaak wassen

Ook bij Gelre Dierenartsen beïnvloedt de corona-crisis het werk. Dierenarts Merijn de Bont geeft aan dat het protocol sinds vorig week aangeeft om extra vaak de handen te wassen en mensen geen hand te geven. “Dat laatste is soms nog best lastig, het is een reflex. Pas moest ik bij iemand een paard inenten. Ik kom daar niet zo vaak, dus dan wil je uit beleefdheid eigenlijk even een hand geven. Nu zei ik: nee, toch maar niet. Ook koffiedrinken bij de boer doen we tijdelijk niet als er meerdere mensen aanwezig zijn.”

Goed letten op de hygiëne is iets dat hij als dierenarts sowieso al veel doet. “Aandacht daarvoor zit in onze natuur. Je wilt geen bacteriën en virussen meenemen naar een volgende klant. Je wilt daar ook niet aankomen met kleding of handen waar bloed of mest op zit.”

En de afstand die geadviseerd wordt tussen personen? “Dat is meestal geen probleem, op een boerderij sta je meestal niet heel dicht op elkaar. Ook als ik een koe sta op te voelen, zit er meestal wel 2 meter tussen de boer en mij.”

Bedrijfsbegeleiding

Kortom, de zaken gaan zo veel mogelijk gewoon door. Bezoeken voor bedrijfsbegeleiding stellen ze liefst niet uit, anders gaan die zich verderop ophopen. “Wel bellen of appen we boeren voorafgaand aan een gepland bedrijfsbezoek even of ze nog medicijnen of zoiets nodig hebben. Nu voegen we daar de vraag aan toe of ze niet niezen of hoesten of koorts hebben. In dat geval komen we beter niet, maar we hebben dat nog niet meegemaakt. Omgekeerd geldt voor ons als bedrijfsbezoekers ook: als wijzelf klachten hebben, moeten we thuis blijven. Maar op dit moment is ook dat nog niet aan de orde geweest.”

Medeauteur: Margreet Welink