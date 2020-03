ABN Amro verwacht 2% volumedaling in agrarische sector

ABN Amro verwacht voor 2020 een volumedaling in de agrarische sector van 2% als gevolg van de coronacrisis.

Voor 2021 gaat de bank uit van volumegroei van 1%. De verwachte volumedaling in de foodsector is forser: 3% in 2020. Voor volgend jaar verwacht ABN Amro in deze sector een volumedaling van 2%. Dat blijkt uit de sectorprognose die de bank onlangs publiceerde.

Bijgestelde prognose

In de sectorprognose van december 2019 verwachtte de bank nog een daling van 0,5% voor de agrarische sector in zowel het lopende jaar als 2021. De foodsector zou nog met 0,5% en 1% groeien in 2020 en 2021 respectievelijk.

Impact op volumes agrarische sector

De agrarische sector heeft nu vooral te maken met impact op volumes, die al terug te zien is door een vraaguitval in de sierteelt, personeelsproblemen tijdens de oogst en sterkere prijsvolatiliteit van verschillende producten. Zowel vanuit het buitenland als vanuit Nederland is er sprake van vraaguitval naar sierteeltproducten.

Luchtfoto van bloemen die worden doorgedraaid op de bloemenveiling Aalmeer. De Nederlandse sierteeltsector luidde de noodklok over de effecten van de coronacrisis. - Foto: ANP

Volgens ABN is er in de keten voor de voedselproductie ook vraaguitval, maar beperkter dan in de sierteelt. Die vraaguitval van voedsel komt voornamelijk door logistieke problemen of het sluiten van horeca. Hierdoor is de vraag naar bijvoorbeeld vis of schaaldieren en fritesaardappelen lager, terwijl de vraag naar andere producten juist hoger is doordat mensen in supermarkten meer kopen.

Zorgen om personeel

Daarnaast zijn er zorgen om personeel omdat de sector voor het oogsten voor een groot deel afhankelijk is van Oost-Europese medewerkers, waarvan het onzeker is of zij naar Nederland willen of kunnen komen. Ook zijn de gevolgen van de het coronavirus zichtbaar in daling van prijzen. De bank noemt de zuivel- en aardappelprijzen als voorbeelden.

Beperkingen aan de aanbodkant

In de foodsector spelen veelal dezelfde problemen. Door het sluiten van de horeca is er vraaguitval, wat deels wordt gecompenseerd door grotere vraag naar voedsel via supermarkten. Ondanks dat verwacht ABN Amro een daling van de omzetvolumes van 3%. Ook heeft de sector te maken met beperkingen aan de aanbodkant door haperende import vanwege beperkingen in de logistiek en ziekte van lokale werknemers. Ook is personeelsuitval een zorg, vooral omdat veel van de beroepen in de foodsector niet vanuit huis gedaan kunnen worden. Bovendien was al eerder sprake van personeelsschaarste, zo schrijft de bank.