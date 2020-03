FrieslandCampina test havermelk

FrieslandCampina stapt samen met het Finse Valio in een proef om ‘havermelk’ te vermarkten, zo meldt het in een bericht aan de leden.

Het product heet Oddly en wordt nu nog niet in Nederland gemaakt. Het gaat volgens een woordvoerder om een kleine eerste proef. Afhankelijk van de reacties van de consument gaat FrieslandCampina ermee verder.

Test als marktonderzoek

Als reden voor de proef noemt FrieslandCampina dat “we zien dat consumenten meer variatie aanbrengen in hun dieet en daarbij ook kiezen voor plantaardige ingrediënten, als soja en haver. Voor deze groeiende groep, zogenoemde flexitariërs, zijn zuivel en plantaardige producten geen concurrenten van elkaar, maar alternatieven die afwisselend en naast elkaar worden gebruikt. Om tegemoet te komen aan deze vraag naar variatie, testen we of we deze snel groeiende markt een plaats kunnen geven in ons merkenportfolio.’

De Finse zuivelcoöperatie Valio is gekozen als strategische partner omdat deze de afgelopen jaren een breed aanbod van haverproducten heeft ontwikkeld. “Door bestaande producten, die al aansluiten op lokale smaakvoorkeuren, en de huidige commerciële kracht te gebruiken, kunnen we de test sneller en simpeler in de markt uitvoeren,” meldt FrieslandCampina.

Zowel zuivel als plantaardig

De resultaten van het experiment helpen volgens de mededeling om een inschatting te maken over de waarde die de pilot oplevert voor beide bedrijven. Daarnaast geeft het inzicht in de toegevoegde waarde die het biedt voor de merken en het bedrijf. Uit marktonderzoek blijkt volgens FrieslandCampina dat de sterkste groei in de verkoop van plantaardige producten komt van mensen die zowel zuivel als plantaardige producten kopen.