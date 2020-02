Zuivel schuift aan bij overleg tussen LNV en Collectief

De zuivelsector praat op verzoek van het Landbouw Collectief weer mee in het overleg van de agrarische sector met het ministerie van Landbouw.

Dit vertelde voorzitter Frans Keurentjes van FrieslandCampina bij de presentatie van de jaarcijfers van het bedrijf. Voor hem is het een teken dat er weer meer verbinding komt.

Niet tegen de zuivel geweest

Jeroen van Maanen, bestuurder van de Farmers Defence Force en ook actief in het collectief, bevestigt dat de zuivel afgelopen maandag mee heeft vergaderd. Dat was bij overleg op het ministerie van Landbouw over een reeks voorgenomen melkveemaatregelen. Ook de veevoerindustrie was erbij. Van Maanen: “We zijn nooit tegen de zuivel geweest, wel tegen het feit dat ze voor de muziek uitliepen en alvast dealtjes sloten.”