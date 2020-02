Wolven beten 117 schapen dood in 2019

Nadat BIJ12 deze week bekendmaakte dat een wolf in Brabant drie schapen doodgebeten heeft, zijn nu ook de resultaten van de andere DNA-monsters van december 2019 binnen.

Daaruit blijkt dat een wolf in de provincie Friesland twaalf schapen doodgebeten heeft in de laatste maand van afgelopen jaar, verdeeld over vier meldingen (acht schapen in Appelscha en vier in Smallingerland). Ook in het Drentse Zwiggelte heeft de wolf in december tweemaal toegeslagen. In totaal waren daar zes schapen de dupe van. Dat blijkt uit de wolvendata van BIJ12.

30% minder schapen doodgebeten in 2019

Daarmee kan ook de balans voor geheel 2019 opgemaakt worden. In totaal zijn 23 meldingen met in totaal 117 doodgebeten schapen beoordeeld (op basis van DNA-onderzoek) met oorzaak wolf. In 2018 beten wolven 168 schapen dood, verdeeld over 44 meldingen. Dat is ruim 30% meer dan afgelopen jaar. Dit jaar staat de teller op 30 doodgebeten schapen door een wolf, verdeeld over 8 meldingen.

Ook blijkt uit de data dat er in 2019 62 schapen gedood zijn door een hond, vos of andere niet-traceerbare oorzaak. In 2018 waren dat er nog 22. In het Friese Slappeterp doodde een hond afgelopen december 38 schapen, wat goed is voor meer dan de helft van het totaal met een andere oorzaak dan de wolf.

Schade

Het financiële plaatje van 2019 is nog niet compleet. Wel is de balans vanaf 1 januari tot en met 31 oktober 2019 opgemaakt: € 10.417. Daar komt de financiële – maar ook emotionele – schade van 58 dode schapen nog bij. Die taxatie is nog in behandeling bij BIJ12 en is onder andere afhankelijk van eventuele behandelingen bij de dierenarts. In 2018 was de wolf goed voor € 32.683. In totaal staat de teller vanaf 2015 tot en met oktober 2019 op € 55.392.

Vooral zwervende wolven pakken schapen

Volgens verscheidene ecologen zijn het vooral de zwervende wolven die bij boeren schapen – of ander kwetsbaar vee – doodbijten. Als wolven zich eenmaal vestigen, jagen zij bij voorkeur op wilde hoefdieren zoals reeën, wilde zwijnen, moeflons en herten. Als voorbeeld noemt Drents ecoloog bij het Drentse landschap Bertil Zoer de Veluwe, waar al enige tijd geen schapen meer doodgebeten zijn.