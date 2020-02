Waarschuwing voor drugsdumping

Boeren moeten hun mestsilo’s en -kelders goed in de gaten houden vanwege mogelijke dumping van drugsafval.

Het zijn gewilde locaties voor criminelen om drugsafval zoals MDMA en Amfetamine te dumpen. Die waarschuwing is afgegeven in Noord-Nederland door het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV), Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland (PVO NN) en de Politie, meldt LTO Noord.

Het is niet duidelijk hoe vaak het voorkomt, maar deskundige hebben in ieder geval het gevoel dat het steeds vaker voorkomt.

Testen is lastig

Van MDMA gaat mest onnatuurlijk schuimen en meer borrelen dan normaal. Amfetamine is niet te zien in de mest. Mest gaat er wel iets anders van ruiken dan normaal. Bemonsteren is een optie, maar dat gaat via een laboratorium en kan aardig in de papieren lopen. Het advies van de diensten is om vooral ogen en oren open te houden. Busjes die zich lang bij een silo of container ophouden, kunnen een signaal zijn. Volgens het CCV zouden mestkelders en -containers eigenlijk met een slot afgesloten moeten worden.

Resten in voer

Resten van drugsafval kunnen via de mest uiteindelijk in gewassen terechtkomen. Het is volgens het CCV niet bekend wat het effect is op dieren en waarschijnlijk zijn de gehalten zo verdund dat er geen direct effect is op het vee. Maar het is ook niet uit te sluiten dat restanten zich kunnen ophopen en dat het later tot uiting kan komen.

Verdachte bewegingen of omstandigheden melden

Verdachte rijbewegingen of omstandigheden kunnen gemeld worden via de wijkagent, geen spoed wel politie (0900-8844) of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Digitale meldingen zijn mogelijk via de website van politie en ‘Meld Misdaad Anoniem’.