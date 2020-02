Waarschuwing hoogwater: haal vee uit uiterwaarden

Door hoogwater in de rivieren de Rijn, Waal en IJssel moeten boeren en natuurbeheerders hun vee uit de uiterwaarden halen en op het droge brengen.

Uiterwaarden, kades en buitendijkse gebieden dreigen de komende dagen onder water te lopen. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Grazers in natuurgebied

Grazers in gebieden van Staatsbosbeheer en Free Nature hebben hun kuddes runderen en paarden vanochtend al uit de uiterwaarden op het droge gebracht. In gebieden waar de dieren wel veilige plekken kunnen opzoeken, worden ze gelokt door op die plekken hooibalen neer te leggen.

Boswachters houden in de gaten of er geen dieren in nood komen. “Een deel van de kleinere dieren zoals mollen, muizen en insecten zal verdrinken”, aldus boswachter Twan Teunissen.

Rijn 14 meter boven NAP

De Rijn bij Lobith bereikt volgens Rijkswaterstaat zaterdag de hoogste stand van ongeveer 14 meter boven NAP. Het water in de Maas in Limburg bereikte woensdagmiddag de hoogste stand en is weer aan het zakken.

Na het weekeinde wordt in het stroomgebied van Maas en Rijn weer regen verwacht, zodat de waterstanden weer kunnen stijgen. De rivierdijken kunnen het hoogwater vooralsnog gemakkelijk weerstaan.

Buitenpolders vol laten lopen

Rijkswaterstaat en de waterschappen waarschuwen mensen die in de uiterwaarden wonen of werken voor de komst van het hoge water. Een aantal uiterwaarden is tijdelijk afgesloten om dieren die daar droge plekken hebben gevonden niet te verstoren.

Waterschap Rivierenland laat buitenpolders vollopen om het rivierwater ruimte te geven. Gemeenten sluiten laaggelegen kades af. Stadsbussen in Nijmegen rijden in het weekend een andere route, omdat er zeer waarschijnlijk water op de Waalkade zal lopen.