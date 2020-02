WUR en TNO starten proef waterstof op boerenbedrijf

Waterstof moet geproduceerd gaan worden met op het boerenbedrijf geproduceerde zonne- en windenergie.

Wageningen University & Research (WUR) en de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) starten een proef met kleinschalige opwekking van waterstof op boerenbedrijven. Dat meldt WUR.

Fieldlab in Lelystad

WUR en TNO starten de proef in een Fieldlab in Lelystad, waar waterstof opgewekt wordt op boerenbedrijven met behulp van op dezelfde locatie geproduceerde zonne- en windenergie. In het project wordt ook de productie van waterstof op zee uit zonne- en windenergie gesimuleerd.

Energietransitie in landbouw

Waterstof is belangrijk voor de energietransitie in de landbouw, zegt WUR. Veel boeren wekken energie op met zonnepanelen of windmolens, maar soms kan het elektriciteitsnet dat niet aan. ’s Zomers en overdag wordt veel opgewekt, terwijl het juist ’s nachts en in de winter nodig is.

WUR-praktijkcentrum ACRRES wil deze onbalans oplossen door te kijken hoe duurzame energie op het boerenbedrijf omgezet kan worden in de vorm van waterstof. Dit gas kan dienen als energievoorziening op het bedrijf of als brandstof voor trekkers.

Vragen over gebruik en opslag waterstof

“Waterstof heeft veel potentie als ontbrekende schakel binnen de energietransitie, maar er leven nog enkele belangrijke vragen waar we ons samen met TNO in zullen gaan verdiepen, niet alleen op het gebied van productie maar bijvoorbeeld ook hoe je het veilig kunt opslaan”, aldus Chris de Visser, manager van ACRRES.

Het proefproject vindt plaats bij het proefstation van ACRRES in Lelystad. Hier bevinden zich al windmolenparken, testmolens en zonnepanelen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) financiert het 5-jarig project dat in de zomer dit jaar van start gaat. Dit project is donderdag 6 februari ook gepresenteerd tijdens de Nationale Waterstofdag in Lelystad.