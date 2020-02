Vreugdenhil: vergunning Amercentrale persoonlijke deal

Het Brabantse Statenlid Hermen Vreugdenhil zegt dat de uiteindelijke vergunning voor de Amercentrale een persoonlijke deal was tussen de gedeputeerde Rik Grashoff (GroenLinks) in Noord-Brabant en energiebedrijf RWE.

De provincie heeft in eerste instantie in 2018 kort voor de PAS-uitspraak van de Raad van State vergunning verleend aan de energiecentrale in Geertruidenberg. Daarbij is fors meer ammoniak en stikstof uitstoot vergund dan op basis van eerdere emissie het geval zou zijn.

Die forse conclusies trekt Vreugdenhil (ChristenUnie) op basis van een reconstructie op Twitter met stukken over de feitelijke beslissing voor de vergunning.

Lees verder onder de tweet.

‘Meten met twee maten’

Volgens Vreugdenhil is sprake van het meten met twee maten. Zo heeft RWE 82.500 kilo ammoniak aangevraagd terwijl de emissie in de afgelopen jaren nooit meer zou zijn dan 10.000 kilo. Ook heeft RWE zich beroepen op een vergunning uit 2011 die is afgegeven op de oude centrale. Uiteindelijk is een vergunning verleend voor de Amercentrale, terwijl eerder is aangegeven dat een vergunning op basis van niet-benutte ruimte niet mogelijk zou zijn.

MOB hekelt vergunning Amercentrale

De Amercentrale ligt ook onder vuur van milieuactiegroep Mobilisation for the Environment (MOB). Johan Vollenbroek van MOB heeft samen met samen met de Vereniging Leefmilieu beroep aangetekend tegen de vergunning van de Amercentrale. De centrale wordt gestookt op biomassa en zou in totaal € 1,7 miljard aan SDE-subsidie krijgen.