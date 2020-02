Van den Oever (FDF): LTO schendt afspraak Collectief

FDF-voorman Mark van den Oever beschuldigt LTO van het schenden van afspraken in het Landbouw Collectief in aanloop naar het overleg met het kabinet op 5 februari. LTO-bestuurder Dirk Bruins begrijpt de ophef niet en spreekt van ‘een storm in een glas water’.

Mark van den Oever, voorzitter van actiegroep Farmers Defence Force (FDF), vindt dat LTO de samenwerking van de partijen binnen het Landbouw Collectief tegenwerkt. In een persbericht dat hij op persoonlijke titel heeft verstuurd, stelt Van den Oever dat boerenorganisatie LTO zich niet aan afspraken houdt die donderdagavond 30 januari door het Collectief zijn gemaakt.

De partijen hebben afgesproken dat Farmers Defence Force op 5 februari geen actie zal voeren. Volgens Van den Oever is ook afgesproken dat op diezelfde dag geen concrete afspraken worden gemaakt met landbouwminister Carola Schouten en premier Mark Rutte over het stikstofbeleid.

‘Iedereen moest inleveren’

Van den Oever licht toe: “Iedereen moest inleveren. FDF wilde actievoeren, LTO wilde het overleg met Rutte door laten gaan.” Daarover zou voorzitter van het Collectief Aalt Dijkhuizen volgens Van den Oever een persbericht uit doen. De FDF-voorman stelt nu dat LTO dat tegenhoudt.

“Ik ben zelf lid van ZLTO en ik weet dat veel mensen in die club, ook op landelijk niveau, van goede wil zijn. Maar zoals LTO-voorzitter Marc Calon en directeur Hans van den Heuvel zich opstelden tijdens de vergadering, heb ik het gevoel dat ze er niet zitten voor het belang van de landbouw, maar voor zichzelf.”

Van den Oever: uit onvrede over houding LTO in Collectief

Van den Oever roept LTO-leden op om hun onvrede over de houding van LTO in het Landbouw Collectief te uiten. “Het Collectief, de eenheid in de sector is een belangrijk goed. Dat hebben we nodig. Maar als partijen zich niet aan de afspraken houden, heeft het weinig zin.”

Bruins (LTO) begrijpt ophef niet goed

Dirk Bruins, voorzitter LTO Noord, reageert namens LTO. Hij noemt de stap van Van den Oever om zijn onvrede naar buiten te brengen ‘bijzonder’, en begrijpt de ophef niet goed. “Dit is een storm in een glas water. Dat overleg is belangrijk en als er iets binnen te halen valt, is dat alleen maar mooi, maar dat daar deals gesloten worden is helemaal niet gezegd.”

Maandag 3 februari is er ambtelijk vooroverleg en woensdag 5 februari is het overleg van Landbouw Collectief met premier Rutte en minister Schouten. Bruins: “Daar staan we als Landbouw Collectief gelijk in. Er liggen belangrijke onderwerpen op tafel, zoals de wob-verzoeken van MOB over bedrijven die op basis van een melding werken, en de kwestie beweiden en bemesten waarover MOB handhavingsverzoeken heeft gedaan. Dat zijn voor boeren erg belangrijke onderwerpen”

Analyse RIVM-cijfers

Over de analyse van de RIVM-cijfers waar Van den Oever op wil wachten, zegt hij: “We willen allemaal dat er gesproken wordt op basis van de best beschikbare informatie. Als die analyse belangrijke nieuwe informatie brengt, moeten we dat meteen meenemen. Hopelijk komt dat snel.”

De voorzitter van het Landbouw Collectief, Aalt Dijkhuizen, laat via Whatsapp weten dat het hem niet lukt om te reageren.

Arfman (NAJK) verwacht nog geen alomvattend akkoord

NAJK-voorzitter André Arfman zegt het bericht van Van den Oever te kennen, maar zegt ook dat er ‘wel meer berichten rondgaan’, en dat er voortdurend overleg gaande is. Arfman bevestigt dat er in ieder geval overleg zal zijn met het kabinet op 5 februari, maar zegt ook te verwachten dat daar zeker nog geen alomvattend akkoord uit zal komen.

Mede-auteur: Johan Oppewal