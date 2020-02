VVD maant minister tot haast bij aanpak stalbrand

VVD-Kamerlid Helma Lodders maant landbouwminister Carola Schouten tot haast bij de aanpak van stalbranden.

VVD sluit zich daarmee aan bij met name de linkse oppositie die al geruime tijd pleit voor een snelle aanscherping van het beleid om stalbranden te voorkomen.

Bestrijding van knaagdieren

Lodders vraagt waarom Schouten en haar collega Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Milieu nog steeds geen afspraken hebben gemaakt over de bestrijding van knaagdieren door ondernemers. De ministers komen daarmee volgens Lodders de afspraken in het regeerakkoord niet na.

Onzekerheid over mogelijkheden

Lodders benadrukt dat elke stalbrand er één te veel is. “Zeker als deze voorkomen had kunnen worden door een adequate knaagdierbestrijding door ondernemers, gezien het feit dat onderzoekers inschatten dat ongeveer 25% van de stalbranden wordt veroorzaakt door knaagdieren”, aldus de politica. Ze vindt het niet kunnen dat ondernemers met lege handen blijven staan en daardoor in onzekerheid zitten over de mogelijkheden voor bestrijding van ongedierte.

Voor 1 april afspraken maken

Lodders roept de minister op om voor 1 april afspraken te maken met de sector over de bestrijding van knaagdieren zodat ondernemers zelf ongedierte in stallen kunnen bestrijden. “Om zo één van de belangrijkste oorzaken van stalbranden terug te dringen”, aldus het Kamerlid.