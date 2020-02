Subsidiestelsel beperkt natuurinclusief boeren

Veel boeren willen wel meer natuurinclusief gaan boeren, maar worden ontmoedigd door beperkingen in het nationaal en Europees gevoede subsidiestelsel.

‘Voor wat hoort wat’, maar de subsidiepot Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is leeg en niet voor ieder perceel weggelegd. Het perceel waar je extra maatregelen wilt nemen binnen een bepaald ANLb-pakket moet namelijk binnen de aangewezen (gekleurde) gebieden van het agrarisch collectief vallen. Niet-aangewezen gebieden (witte gebieden) komen niet in aanmerking, hoe graag boeren dat ook willen. Hoe het stelsel er bij het nieuwe GLB vanaf 2021 uit gaat zien, is nog onzeker.

Inzet wordt beloond

“Met het huidige ANLb-stelsel worden boeren beloond voor hun inzet, en niet voor het resultaat”, benadrukt Midden-Overijssel collectief-coördinator Joachim van der Valk. Het subsidiestelsel en de toekomst ervan zijn wel afhankelijk van geboekte resultaten. Belangrijk om te realiseren is dat onder alle maatregelen van de 50 ANLb-paketten de grond altijd de bestemming landbouw blijft houden, aldus Van der Valk. Maar er zijn naast het ANLb meer mogelijkheden, zo bleek woensdag 26 februari tijdens de bijeenkomst NIL van agrarisch collectief Midden-Overijssel.

‘Brood op de plank’

Zo is er op initiatief van LTO Noord het Living Lab opgericht. “Het is ons gelukt om hier verspreid over zes jaar € 6 miljoen voor vrij te krijgen. Met alle kennis en ervaring – ook van leden – willen we een fair verdienmodel creëren”, aldus LTO-regiobestuurder Gerrie Kleene. Daarnaast is LTO verenigd in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. “We weten als geen ander hoe belangrijk het is om coalities te vormen. Wij gaan voor brood op de plank. Maar er zijn te veel ‘verborgen’ subsidiepotjes. Waarom is er niet gewoon 1 subsidiepot, zodat boeren het budget volledig kunnen benutten en overzicht hebben?”

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Daarnaast is er op initiatief van LTO Nederland het DAW opgericht met als doel het watersysteem en de samenwerking met waterschappen te verbeteren. De focus ligt op waterkwaliteit en droogtegevoeligheid. Als boer kun je naast watergangen bijvoorbeeld een bufferzone maken waar niet bemest wordt om uitspoeling te beperken. “Boeren kunnen vrijblijvend een afspraak plannen om te kijken naar concrete mogelijkheden op maat. Ook helpen wij met het opstellen van een bedrijfsplan en de subsidieaanvraag”, aldus DAW-regiocoördinator Jurgen Neimeijer. Daarvan betaalt LTO Noord/Vechtstromen 40% uit. Het maximale subsidiebedrag is € 10.000 per deelnemer.

Pacht

Staatsbosbeheer (SBB) wil meer pacht uit gaan geven aan boeren. Wel stelt SBB bepaalde eisen aan het beheer, gebaseerd op een systeembenadering. Op een schaal van 0-3 (laag-hoog) wordt niveau 2 als basis genomen. Dat betekent dat NIL ingebakken moet zijn in de bedrijfsvoering en beheer extensief is. “De pachtprijs ligt op ongeveer 25% van de normale prijs bij reguliere pacht”, aldus SBB-adviseur Agrarische Zaken Hennie Olthof. SBB verpacht grond normaliter voor zes jaar, maar wil toe naar twaalf jaar of langer om boeren bedrijfszekerheid te bieden.