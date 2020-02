Stapjes gezet in overleg kabinet-Landbouw Collectief

Het Landbouw Collectief en het kabinet hebben ‘kleine stapjes’ vooruit gezet in het ingelaste overleg, dat vrijdagmorgen is gevoerd. Er zijn werkafspraken gemaakt.

Het gesprek duurde een uur langer dan gepland, “omdat goede discussies soms lang duren”, aldus minister-president Mark Rutte na afloop. “We zijn in een goede sfeer aan het werk.”

De gespreksdelegatie van het Landbouw Collectief sprak tijdens een ontbijt met minister-president Mark Rutte, landbouwminister Carola Schouten en de gedeputeerden Peter Drenth (Gelderland) en Henk Staghouwer (Groningen).

Excuses aangeboden

In het gesprek heeft Jeroen van Maanen namens Farmers Defence Force excuses gemaakt voor de ‘verraad‘- en ‘Judas‘-brief die afgelopen woensdag voor het kabinet reden was het overleg af te breken. Van Maanen zei dat de brief is ingetrokken. Van Maanen legde na afloop van de vergadering uit dat “als je strijd met het mes tussen de tanden er wel eens woorden vallen, waarvan je achteraf zegt: dat was niet zo handig.”

Rutte maakte duidelijk dat zo’n situatie niet nog een keer mag gebeuren. “Dit willen we niet nog een keer hebben. Wat we echt niet willen is dat mensen zich geïntimideerd voelen die met ons een gesprek willen.”

Provincies: Wij moeten duidelijk zijn

Gronings gedeputeerde Henk Staghouwer zei na afloop dat er geen gesprek meer zal zijn, als Farmers Defence Force nog een een keer over de schreef gaat. Ook van de zijde van de provincies zal er dan geen gesprek meer zijn.

Aan de andere kant hebben provincies uitgesproken dat ze het vertrouwen met de sector willen herstellen, want zo zegt Staghouwer: “Er is heel veel wantrouwen, met name vanuit de sector. En daar maak ik me zorgen over. Ik vind dat wij als provincies een taak in hebben. We gaan daar nu echt laten zien dat we de sector serieus nemen en meenemen in gebiedsgerichte aanpak, in financiering en in maatregelen. Gewoon duidelijk zijn. We moeten niets achter de kiezen houden. Niet dat dat gebeurd is, maar het gevoel is er wel. We moeten een basis waarop we kunnen gaan bouwen. Die basis is op dit moment heel smal, daar maak ik me zorgen over.”

Van Maanen zei daarover dat gesprekken altijd goed gaan, maar dat het gaat om de daden. Hij zei dat het altijd weer afwachten is of de gesprekken ook in daden worden omgezet. “En daar gaat het wel om.”

Focus op bestaande bedrijven

Met het rapport ‘Uit de gecreëerde stikstofimpasse’ van het Landbouw Collectief in de hand, zat voorzitter Aalt Dijkhuizen van het Landbouw Collectief vrijdagmorgen aan tafel. Half maart zal het gesprek van vrijdagochtend een vervolg krijgen. Inhoudelijk focust het Landbouw Collectief op de bestaande bedrijven. “Een zak met geld voor uitkopers, daar hebben blijvers niets aan. Bovendien is het een stuk goedkoper om bedrijven de ruimte te geven om te innoveren. Daar bespaar je volgens mij ook nog veel meer stikstof mee.” FDF-bestuurder Jeroen van Maanen noemt een uitkoopregeling voor stoppers “sneu geld, waar de blijvers niets aan hebben.”

De leden van het Landbouw Collectief gaat nog vanmiddag met elkaar om tafel om de verdere stappen van de boeren te bespreken. Van Maanen zegt dat het FDF zich nog beraadt op acties. Er wordt volgens hem wel vooruitgang geboekt, maar “je moet je af vragen of dat voldoende is.”

Analyse Mesdagfonds bij volgend gesprek

Ook heeft het collectief tijdens het ontbijt de mogelijke nieuwe inzichten in stikstofuitstoot, naar aanleiding van een analyse door het Mesdagfonds, besproken. “Maatregelen nemen op basis van feiten is belangrijk. Misschien blijkt later deze maand wel dat een opkoopregeling niets oplevert. Op dit moment zou ik mijn geld niet uitgeven, wetende dat er mogelijk nieuwe informatie komt. De volgende keer dat we samenkomen, zijn ook deze nieuwe analyses bekend. Dan kunnen we daar ook verder over praten.”

Ongerustheid nog niet weggenomen

Zowel premier Rutte als landbouwminister Schouten maakten duidelijk dat de actie van Farmers Defence Force hoort in de categorie ‘eens, maar nooit weer.’

Delegatielid Trienke Elshof (LTO Nederland) zei dat de ongerustheid van de zijde van de boeren nog niet geheel is weggenomen. Ook zij heeft twijfels over de sanerings- en stimuleringsplannen, waarvan een deel eerder deze week al uitlekte.

Elshof zegt dat ze graag meer voortgang had geboekt op de voorstellen die het Landbouw Collectief heeft gedaan op gebied van beweiding, voermaatregelen en bemesting. Dat zijn maatregelen waar veel stikstofwinst mee kan worden geboekt, zegt ze.

Hulp voor nertsenhouders

In het overleg is over de nertsenhouderij gesproken, waarbij Lyon Hutten duidelijk heeft gemaakt dat bij zijn achterban het water echt tot aan de lippen staat en dat met de prioritering van de nertsenhouderij in een opkoopregeling echt niet alle bedrijven zijn gered. Een vervolggesprek dat later dit jaar was gepland is vervroegd naar maart. Hutten zei dat Schouten heeft aangeboden hulp te bieden aan nertsenhouders, die nu in de klem komen doordat banken de kredieten opzeggen.

Geen concrete afspraken over inzet provinciegelden

Gedeputeerde Staghouwer zegt dat er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt over de inzet van provinciegelden bij de aanpak van de stikstofproblematiek. Mogelijk wordt daar ook Europees geld voor ingezet. Staghouwer zegt dat provincies “alles wat we nu aan het ontwikkelen zijn voor klimaatadaptatie, veenweide oxidatie, natuurnetwerken slim proberen in te zetten. Nieuw geld vanuit de provincies is er gewoon niet.”

Medeauteur: Lydia van Rooijen