Staf betreurt vertrek Schaap maar verwerpt kritiek

Stichting Agrifacts betreurt het vertrek van haar adviseur Sybe Schaap maar verwerpt diens kritiek dat de organisatie te politiek bezig is.

“Als Staf willen we factchecker zijn en geen politiek instrument”, zegt voorzitter Jaap Haanstra in reactie op het gisteren aangekondigde vertrek van Schaap uit de raad van advies. Aanleiding daarvoor was de presentatie vorige week van het stikstofonderzoek van het Mesdagfonds, en het optreden van fondsvoorzitter Jan Cees Vogelaar, dat in de ogen van Schaap ‘te politiserend’ was.

Wij zijn alleen gericht op feiten checken. We zijn geen belangenbehartigers

Haanstra: “We zijn niet gebonden aan welke partij of richting dan ook en dat willen we zo houden.” Staf gaat niet actief op zoek naar een vervanger voor Schaap. Haanstra benadrukt dat Staf en Mesdagfonds twee verschillende organisaties zijn, ook al zijn enkele personen bij beide stichtingen actief. “Wij zijn alleen gericht op feiten checken. We zijn geen belangenbehartigers. Bij het Mesdagfonds ligt dat net even anders. Dat heeft als doelstelling de zuivelsector op een hoger niveau te tillen. Voor ons is belangenbehartiging geen doelstelling, behalve als je het aan de kaak stellen van onwaarheden ook als belangenbehartiging ziet.”

Veel onderzoekverzoeken

Toch is er wel een soort van taakverdeling, zo blijkt. Staf gaat zich niet zelf bezighouden met onderzoek op stikstofgebied, aldus Haanstra. Er zijn genoeg andere onderwerpen. “We komen mensen tekort. Wekelijks krijgen we wel acht onderzoekverzoeken. Die selecteren we op grond van het gewicht van het onderwerp, onze expertise en of het binnen onze taakstelling past. Extra mensen zou welkom zijn.”