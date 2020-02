Slimme drains kunnen veehouderij in veenweide behouden

De kritiek dat onderwaterdrains niet werken en niet helpen om veenweidegebieden te behouden voor de landbouw, druist volledig in tegen Wageningse onderzoeksresultaten. Recente meetgegevens zouden die weer ondersteunen. De drains kunnen de gebieden nog lang en duurzaam benutbaar houden voor de veehouderij.

Idse Hoving stelt dat in een publicatie op de website van het onderzoeksinstituut. Met pompgestuurde onderwaterdrains wordt de bodem zeer effectief vernat, signaleert hij. Wel geeft hij toe dat onderwaterdrains de veenafbraak niet zullen stoppen, maar ze kunnen die wel aanzienlijk vertragen.

Andere keuzes

Het moment is volgens hem echter nog zeker niet aangebroken dat de economische, ecologische en maatschappelijke kosten zullen dwingen tot andere gebruikskeuzes van de veenweidegebieden.

Tot dat moment kunnen pompgestuurde onderwaterdrains in het gebied worden ingezet om de veehouderij in stand te houden, terwijl dan tegelijkertijd een ander belangrijk doel wordt gediend. Namelijk dat op korte termijn een grote reductie in de uitstoot van broeikasgassen wordt gerealiseerd.

Veenweidegebied vernatten

Hoving en zijn collega-onderzoekers zetten zich met hun geluid met name af tegen de International Mire Conservation Group (IMCG), en de navolgers daarvan die het hele veenweidegebied het liefst drastisch vernatten. De Wageningers zetten hun visie op duurzame veenweide-landbouw uiteen in de publicatie Vormgeven aan sturen met water.