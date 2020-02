Schouten: kabinet ziet kansen in meer weidegang.

Het kabinet ziet het vergroten van weidegang als een perspectiefvolle maatregel om de stikstofuitstoot te beperken.

Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer over het advies over weiden en bemesten van de commissie-Remkes.

Bij de huidige emissiemetingen wordt uitgegaan van 720 uur weidegang. Dat levert een emissiereductie in de stal van 5% op. Bij een andere hoeveelheid weidegang is deze reductie hoger of lager.

Momenteel wordt onderzocht hoe de hoeveelheid weidegang en de bijbehorende emissiereductie bij een hoger aantal uren weidegang kan worden vastgesteld en gemonitord. “Meer weidegang draagt bovendien bij aan andere doelen, zoals dierenwelzijn en een aantrekkelijk landschap”, aldus Schouten. De maatregel wordt verder uitgewerkt met het Landbouw Collectief en andere partijen.

Advies heeft geen rechtskracht

Schouten geeft in haar antwoorden aan dat er verschil is tussen een oordeel van de rechter een het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek. Commissie-Remkes kan adviezen en aanbevelingen doen over de wet- en regelgeving, maar die adviezen hebben geen rechtskracht. Uitspraken van de Raad van State hebben wel rechtskracht, aldus Schouten. In die zin leggen uitspraken van de rechtbank Noord-Nederland over beweiden en bemesten dan ook meer gewicht in de schaal dan het advies van Commissie-Remkes om beweiden en bemesten in 2020 niet vergunningplichtig te laten zijn.

De minister geeft in de brief aan de Kamer aan dat de uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland van 19 december 2019 inhoudt dat de vergunning voor melkveebedrijven die koeien weiden, moet worden aangepast.

Provincies en Rijk zijn het daarmee niet eens. Provincie Drenthe heeft inmiddels verzet aangetekend tegen de uitspraak.