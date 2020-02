Schouten eist mondeling excuus van FDF

Landbouwminister Carola Schouten is nog niet overtuigd van de excuses van Farmers Defence Force.

Dat zegt ze in de ochtend nadat het Landbouw Collectief een statement maakte en excuses aanbood.

‘Geen dreigementen’

Schouten vindt het goed dat het Landbouw Collectief afstand heeft genomen van wat er is gebeurd. “Maar ik zie wel dat ze nog schrijven dat zíj degene zijn met wie ze afspraken maken, maar ik ben echt nog altijd zelf degene die bepaalt met wie de afspraken worden gemaakt en ook met wie ik spreek. Ik bepaal dus ook zelf dat daar geen zaken bij horen zoals woorden die als dreigement kunnen worden opgevat”, zegt de minister stellig.

Gesprek over persbericht FDF

Schouten gaat het Landbouw Collectief uitnodigen om op gesprek te komen om over de kwestie van het dreigende persbericht van FDF te spreken. “Ze moeten dan ook onderschrijven dat ik hier over ga en niet zij. En als ze dat ook onderschrijven, dan kunnen we het inhoudelijke gesprek voeren.”

Schouten vindt het belangrijk dat haar gesprekspartners dit onderschrijven, omdat ze niet wil dat andere mensen zich bedreigd voelen of het idee hebben dat ze niet met haar kunnen spreken omdat dit consequenties zou hebben. “Zo werkt het niet in dit land.”

Nadrukkelijk excuses van FDF zelf

Schouten wil nadrukkelijk de excuses van FDF zelf horen. “Als dat gebeurt, kunnen we door, als dat niet zo is, zal het een kort gesprek worden”, aldus Schouten.

De minister sluit samenwerking met FDF daarmee niet definitief uit. “Het Landbouw Collectief gaat zelf over haar afvaardiging”, herhaalt ze.

Schouten hoopt vrijdag een gesprek in te kunnen plannen met het Landbouw Collectief over de kwestie en de oplossingen voor de stikstofproblematiek.