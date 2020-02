Scheldestromen: € 4,4 miljoen voor zonnepanelen

Waterschap Scheldestromen gaat de komende jaren duizenden zonnepanelen op zijn rioolwaterzuiveringen en eigen terreinen plaatsen. Daarvoor stelt het schap € 4,4 miljoen beschikbaar.

Dat meldt Waterschap Scheldestromen.

De investering is volgens het waterschap in acht jaar terugverdiend. De investering zou geen gevolg hebben voor het belastingtarief dat boeren en particulieren betalen. Waar de panelen precies komen te staan en wanneer ze geplaatst worden, wordt in een later stadium bepaald.

Energieneutraal in 2025

Waterschap Scheldestromen wil in 2025 volledig energieneutraal zijn. Dat betekent dat Scheldestromen alle energie die het verbruikt zelf duurzaam opwekt. Dat is nu 73%. De investering in de zonnepanelen moet ervoor gaan zorgen dat dit percentage 100 wordt.

Gert van Kralingen, dagelijks bestuurslid van Waterschap Scheldestromen: “Samen met onze collega-overheden werken we aan een Regionale Energie Strategie (RES) om Zeeland duurzaam en energieneutraal te maken. Het schoonmaken van afvalwater van bedrijven en inwoners kost veel energie. De helft van het energieverbruik van het schap gaat naar de zuiveringen. Door de zonnepanelen op de zuiveringen plaatsen kan de opgewekte elektriciteit er direct gebruikt worden.”