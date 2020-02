Schapen in Brabant door wolf gedood

Drie schapen in het Brabantse Venhorst en Boekel zijn gedood door een wolf.

Dat bevestigt een woordvoerster van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie die voor provincies faunaschade afhandelt, op basis van DNA-onderzoek.

Andere meldingen

In Venhorst gaat het om 2 doodgebeten schapen, terwijl in Boekel 1 schaap doodgebeten is. Dat waren overigens niet de enige drie schapen in Nederland die in de maand december ten prooi gevallen zijn aan een wolf. In de provincie Friesland zijn 7 meldingen gedaan van in totaal 37 dode schapen. In Drenthe zijn 3 meldingen gedaan van in totaal 7 doodgebeten schapen en in Overijssel is 1 melding gedaan van 1 doodgebeten schaap. Van al deze gevallen in december is nog niet bekend of het om een wolf gaat.

Wel maakte BIJ12 recent bekend dat er in november vorig jaar in Drenthe 35 schapen doodgebeten zijn door een wolf. Ook bij de melding van 2 dode schapen in Groningen in diezelfde maand ging het om een wolf.