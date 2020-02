Samenwerking Den Ham en E.J. Bos in de maak

E.J. Bos Diervoeding en coöperatie Den Ham willen samenwerken. De fabriek in Den Ham wordt daardoor volledig benut.

Dinsdag 3 maart praat CAV Den Ham haar leden bij over dit voorstel en kunnen die stemmen over het voorgenomen besluit.

Samenwerking noodzakelijk

De agrarische sector verandert en het aantal boeren krimpt. De directie van CAV Den Ham vindt daarom dat een samenwerking noodzakelijk is om de coöperatie gezond te houden. Met de voorgenomen samenwerking wordt ook de capaciteit van de fabriek in Den Ham volledig benut.

De beide bedrijven zijn geen vreemden voor elkaar. Sinds vorig jaar september laat E.J. Bos Diervoeding al rundvee- en pluimveevoer maken in Den Ham. Volgens commercieel directeur Aart Uittenbogaard van E.J. Bos Diervoeding kampt het bedrijf juist met een gebrek aan productiecapaciteit.

Roerige periode

De coöperatie in Den Ham schrijft dat vorig jaar een eind is gekomen aan een roerige periode. Er wordt weer vooruit gekeken in 2020. In april bestaat de coöperatie tevens 100 jaar. E.J. Bos Diervoeding maakt pluimvee- varkens- en rundveevoer in fabrieken in Ederveen en Wijk bij Duurstede.