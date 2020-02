PvdD wil einde financiering buitenlandse stallen

De Partij voor de Dieren roept minister Wopke Hoekstra van Financiën op om banken erop te wijzen dat het niet wenselijk is dat ze investeren in grootschalige veehouderijbedrijven waarbij de productie niet voldoet aan de Europese standaarden.

Kamerlid Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren vraagt Hoekstra via Kamervragen of het rapport van Eerlijk Bankwezen klopt, waarin staat dat Nederlandse banken multinationals financieren die onder lagere dierenwelzijnsstandaarden produceren dan in Europa. Van Raan wil weten om welke multinationals het gaat om welke Nederlandse banken deze bedrijven financieren.

Oekraïense pluimveebedrijf MHP

De politicus wil van de minister weten of het klopt dat ABN Amro de Chinese WH Group in 2018 € 14 miljoen heeft geleend, terwijl deze grootste producent van varkensvlees de zeugen permanent in boxen huisvest. Ook vraagt Van Raan of het klopt dat ING het Oekraïense pluimveebedrijf MHP ook in 2019 opnieuw krediet heeft verstrekt. “Vindt u het acceptabel dat ING voor dit bedrijf kredieten blijft faciliteren en verstrekken, zeker nu de Tweede Kamer unaniem van oordeel is dat de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) aan MHP geen kredieten mag verstrekken?”, vraagt de Partij voor de Dieren. Van Raan vraagt de minister om ING te laten weten dat dit onwenselijk is.