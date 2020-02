PvdA: gesprek kabinet met FDF in strijd met motie

Het kabinet voert een aangenomen Kamermotie niet uit door nog in gesprek te zijn met Farmers Defence Force.

Dat zegt PvdA-Kamerlid William Moorlag tijdens een debat in de Tweede Kamer. In december werd een motie van zijn hand aangenomen, waarin de regering wordt gevraagd om personen of organisaties die de Jodenvervolging of de Holocaust relativeren of bagatelliseren geen plaats meer te bieden aan onderhandelingstafels. De motie was het gevolg van uitspraken van FDF-voorman Mark van den Oever.

Grens

Schouten reageert dat ze zelf gaat over met wie ze spreekt en dat het kabinet niet voor niets een grens heeft getrokken na de dreigende uitingen van FDF eerder deze week.

De landbouwminister kreeg hiervoor complimenten van GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. Ook Tjeerd de Groot van D66 vindt dat FDF met deze houding geen plek verdient aan de onderhandelingstafel.

PVV-er Barry Madlener heeft begrip voor Farmers Defence Force, al erkent hij dat de brief niet handig is. De politicus zegt dat de boeren uit emotie handelen. “Ze strijden voor hun bestaan.“

Vrijdagochtend zit het Landbouw Collectief opnieuw aan tafel met minister Schouten. Dan zal het incident eerst besproken worden, voordat er (eventueel) verder over de inhoud van de stikstofmaatregelen zal worden gesproken.