Politie pakt twee gps-dieven op in Arnhem

De politie heeft vorige week in Arnhem twee mannen aangehouden die verdacht worden van diefstal van gps-systemen van trekkers.

Het gaat om mannen van 23 en 24 jaar oud met de Litouwse nationaliteit en zonder vaste woon- en verblijfplaats in Nederland.

Herkend op camerabeelden

De politie trof in de auto van de mannen inbrekerswerktuigen aan, waarop de mannen in de cel zijn gezet. Uit onderzoek van de regionale eenhoud Oost-Nederland blijkt nu dat de mannen betrokken waren bij de diefstal van vijf gps-systemen van trekkers bij een bedrijf in het Achterhoekse Varsseveld. De mannen werden herkend op de camerabeelden van het bedrijf. Van de buit ontbreekt nog elk spoor.

De politie ontdekte tevens dat de mannen de avond voor de aanhouding in Noord-Holland zijn geweest. “Vermoedelijk hebben de verdachten ook daar toegeslagen. En de week eerder in Noord-Brabant, waar ook aangifte van diefstal van gps-apparatuur is gedaan”, aldus de politie.

Meer dan 150 aangiften

De politie heeft sinds april 2019 meer dan 150 aangiften gekregen van diefstallen van gps-systemen van trekkers. De totale schade loopt in de miljoenen. Bij de diefstal van gps-systemen is volgens de politie sprake van rondtrekkende internationale dadergroepen die in wisselende samenstelling toeslaan.

Een slot op de schuur is niet voldoende. Demonteer de apparatuur van de trekker en berg het op

Maatregelen treffen

De Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid van de politie coördineert de landelijke opsporing van de daders. De politie roept iedereen die iets gezien heeft of andere informatie heeft over de mogelijke daders, dit met de politie te delen via 0900-8844. Daarnaast vraagt de politie de boeren vooral om maatregelen te nemen om diefstal van de gps-apparatuur te voorkomen. “Een slot op de schuur is niet voldoende. Demonteer de apparatuur van de trekker en berg het op”, aldus de politie.

Steeds vaker aangifte

Sinds april 2019 wordt er steeds vaker aangifte gedaan van het stelen van gps-systemen bij boerenbedrijven. De totale schade loopt volgens de politie al in de miljoenen. Volgens de politiewoordvoerder slaan de dieven door het hele land toe. “De aangiftes zijn gestopt sinds deze aanhoudingen, maar wij gaan ervan uit dat de groep mobiele bandieten veel groter is.”